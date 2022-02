Daniel Calatayud: "Lo que te enseña es la curiosidad personal"

Daniel Calatayd (Zaragoza, 1987) es ingeniero de Telecomunicaciones. Su interés por las criptomonedas le llevó a crear un blog, premiado el año pasado en la edición de los galardones 20 Blogs. Estudió Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Zaragoza y actualmente trabaja en una empresa de criptomonedas en Andorra.

¿Existían las divisas virtuales cuando estudiaba?

Sí que existían, pero en ese tiempo solo el bitcoin y estaba en unas fases muy tempranas.

No estarían ni en el temario. ¿Cómo llegó a ellas hasta el punto de contar ahora con un blog, Criptomo, galardonado en la última edición de los premios 20 Blogs?

En general las ingenierías evolucionan muy deprisa y las carreras tienen problemas para seguir el ritmo. Lo que realmente te enseña es la curiosidad personal, ante lo nuevo, ante qué está pasando en el mundo, cómo funciona.

¿Eso le llevó a estudiar ingeniería?

De niño siempre me esforzaba lo mínimo posible para poder dedicarme a mis cosas. Con lo demás era selectivamente vago y me bastaba con sacar una nota justa en lo que no me interesaba. Quería quitármelo de encima y dedicarme a la informática, los videojuegos, todo lo que tenía que ver con ordenadores. Empecé programando con 14 ó 15 años. Hacía páginas web, programas para los videojuegos como atajos para que lo hicieran todo más fácil por mí.

¿Y cómo llegó a interesarse por la economía y las criptomonedas?

Elegí telecomunicaciones, que no es informática. Estaba claro que iba a ser la una o la otra. Me planteaba también Economía. La curiosidad inicial era parcialmente económica, pero también tecnológica. Cómo funciona esta tecnología que es capaz de cambiar la economía. Entender el funcionamiento que hay debajo y el futuro económico que puede tener.

Eligió una de las carreras que tienen fama de más difíciles y que muchos abandonan.

Creo que es innecesariamente difícil. Cinco años que me costaron siete. Me da rabia que tenía compañeros que eran brillantes pero dejaron la carrera y no tenía ninguna duda de que eran buenos ingenieros. Hicieron otras cosas como un grado superior y acabaron en el mismo sitio.

¿Sigue habiendo cierta 'titulitis' en España, esa fiebre por hacer carreras universitarias mientras hay carencia de otros perfiles?

Cada año hay menos porque al final los empresarios cuando tienen que contratar ya el título es lo último que miran. La gente al contratar pregunta más 'qué puedes hacer por mí' a 'qué has estudiado'. 'Qué has estudiado' puede ser más un filtro para posiciones junior. Te piden el portfolio con lo que has hecho.

¿De dónde le vino la idea de crear un blog sobre criptomonedas?

En 2017 me quedé sin trabajo porque la 'start up' en la que trabajaba cerró y mientras decidía qué hacía con mi vida pensé hacer un blog, aprender nuevas herramientas de programación y tenía el interés por las criptomonedas. Le cogí el gustillo. Escribo más o menos pero lo tengo bastante constante.

Pues le sirvió para encontrar empleo.

Haber tenido que crear un blog de criptomonedas, explicar conceptos tan complicados en palabras sencillas, tener que hacer tanto estudio, me hizo adquirir conocimientos suficientes.

¿Se puede explicar de forma sencilla algo tan complicado?

Es complicado. Es muy difícil como lo era explicar qué es internet. Si vuelves al pasado e intentas explicarlo es muy difícil. Poco a poco van a ser conceptos que van a arraigar más.

Las autoridades no se cansan de advertir que hay que tener cuidado con las inversiones en criptomonedas por su volatilidad.

No son aptas para todo el mundo. Puedes perder todo tu dinero. Hay que hacerlo con cabeza y con dinero que no vas a necesitar.

¿Se ve volviendo a Zaragoza?

Mi familia y mis amigos están allí, Zaragoza me gusta mucho, pero ahora tengo motivaciones profesionales aquí.