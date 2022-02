"Como jefe de Estado, Gali podría haberse negado a declarar"

Empezó en 1994 el seguimiento del movimiento del Sáhara Occidental. Militaba en el MPDL (Movimiento por la Paz, Desarme y Libertad), que traía chicos saharauis y fue el responsable de recibirlos en familias de acogida. Entonces no tenía ni idea del conflicto del Sáhara y poco a poco lo fue conociendo gracias a los chicos que estudiaban en la Universidad de Zaragoza.

Casi 30 años después, Enrique Gómez (Zaragoza, 1966). integrante de la asociación Um Draiga, Amigos del Pueblo Saharaui en Aragón, acaba de publicar el libro “Una mirada al Sáhara Occidental”, inspirado en el caso Gali. Este martes se encontraba en Argelia en la zona de Tinduf, donde los saharauis tienen la sede del Gobierno del RASD (República Árabe Saharaui Democrática), junto a un grupo de políticos de Galicia, y le ha entregado un ejemplar de su libro a Brahim Gali.

¿Esos primeros saharauis que conoció hace casi 30 años tenían la autorización para estudiar aquí?

Eran estudiantes universitarios que habían venido de Cuba hasta Zaragoza para estudiar. Los niños saharauis no hablaban castellano y ellos hacían de intérpretes con ellos.

¿El conflicto del Sáhara está silenciado como parte de la historia en España?

En 1994 empecé a conocer el conflicto del Sáhara, que para mí era desconocido y me sorprendía que fuera parte de nuestra historia, y tenían que contarlo personas que no eran españolas, sino saharauis. Ese es el trasfondo del libro, sobre cómo se ha silenciado el problema saharaui y ni siquiera aparece en los libros de historia.

¿Del MPDL pasó a la Asociación del Pueblo Saharaui en Aragón?

En 1994 decidimos crear la Asociación del Pueblo Saharaui en Aragón y le pusimos de nombre Um Draiga. Era un campamento bombardeado con napalm y fósforo blanco cuando España aún estaba en el territorio. Fue uno de los dramas que vivió el pueblo saharaui por la dejadez del Gobierno español, porque en 1976 teníamos bastante con lo nuestro: la Transición a la democracia, con Franco recién muerto. Trabajamos en la reivindicación política y la cooperación al desarrollo. Hemos viajado varias veces a los campos y he compartido muchas horas con el pueblo saharaui. Conforme los conoces, se meten más dentro de ti.

La pandemia ha provocado suspender dos años las visitas de verano de los niños saharauis a Zaragoza.

Vamos a reanudar el proyecto de Vacaciones en Paz este año tras dos años sin poder realizarlo por la pandemia. Alrededor de un centenar de menores, más o menos, vendrán, aunque es muy pronto.

¿Ha intentado llegar al territorio del Sáhara?

Dos veces, una con parlamentarios de las Cortes de Aragón y no nos dejaron ni subir al avión en Canarias. Y la segunda vez conseguimos entrar dos días en el territorio ocupado con (los diputados) Pepe Soro (de CHA) y Alvaro Sanz (IU). Llevamos 26 años de acompañamiento al pueblo saharaui y estaremos hasta que consigan su independencia.

El zaragozano Enrique Gómez saluda al líder del Frente Polsario, Brahim Gali, tras entregarle un ejemplar del libro "Una mirada al Sáhara Occidental" en la zona de Tinduf (Argelia) donde está la sede del RASD (República Arabe Saharaui Democrática). Heraldo

¿Por qué ha escrito este libro?

Decidí escribir el libro a raíz del caso de Brahim Gali. Lo que más me llamó la atención de esta “crisis” fue el hecho de que no se hablaba del pueblo del Sáhara Occidental y solo se mencionaba a Brahim Gali como secretario general del Polisario. El Gobierno de España lo hizo bien al acogerlo por un tema humanitario y se ha puesto de manifiesto la cantidad de animaladas que se dijeron de Gali. Se le hizo un juicio paralelo de los delitos más execrables y, en el fondo, era una presión de Marruecos a España. Han conseguido que una ministra de Asuntos Exteriores (Arancha González Laya) haya sido cesada por el presidente del Gobierno, y que la embajadora marroquí en España no haya vuelto todavía, y una crisis migratoria que la Unión Europea denunció por el uso de los menores. Y todo eso porque presuntamente Gali estaba aquí en un hospital, cuando esta persona nació en Smara, cuando el Sáhara era una colonia de España.

¿El traslado de Gali se debió a la necesidad de recibir atención médica por covid en el Hospital de Logroño?

Sí, claro. La pregunta que nos hacemos los Amigos del Pueblo Saharaui es si España no puede acoger a quien considere oportuno. ¿Qué delito ha cometido España más allá de atender a una persona por motivos humanitarios? Es el representante de un movimiento antagónico a Marruecos, pero se sienta en la Unión Africana como jefe de Estado. De eso no se hablaba, ni de la responsabilidad histórica de España en este conflicto. Nosotros creemos que es un proceso de descolonización que no se hizo bien. Yo no soy imparcial en esta historia (nadie lo es) y tomo partido del pueblo saharaui. El que dice que es imparcial suele decantarse por Marruecos, el país opresor.

¿El proceso de genocidio abierto en la Audiencia Nacional provocó su declaración y al final ha acabado archivado por el tribunal?

Después de las acusaciones falsas con una querella que le imputaba barbaridades, Brahim Gali y el Frente Polisario tomaron una decisión estratégica, que fue su declaración (ante la Audiencia Nacional) aun estando bastante enfermo. Como jefe de Estado podría haberse negado. El juez (Santiago Pedraz) echó una bronca a la acusación en su auto para que preparara mejor la querella. Pero el juez Ruz de la Audiencia Nacional procesó en 2015 a once dirigentes marroquíes por delitos de genocidio contra el pueblo saharaui, con su intención de exterminarlos en un auto. Gali y el Frente Polisario fueron muy valientes al prestar declaración y después el juez le dijo que podía marcharse.

¿Cómo se solucionará el problema diplomático del Sáhara en la ONU, y quién podría llevarlo adelante?

Creo que no está en manos de una persona y es complicado. La solución pasa por resolver un proceso de descolonización. El derecho internacional da la razón al pueblo saharaui porque fue una colonia y no pudo decidir su futuro. El estatus del territorio del Sáhara es “no autónomo”. Eso dice la ONU y España ya se desentendió del proceso en 1976. El asesor jurídico de Naciones Unidas le recuerda a España que no puede dejar sus funciones y obligaciones. Si España dice que no es la potencia administradora del Sáhara Occidental y si Naciones Unidas dice que es un territorio pendiente de descolonizar, ¿quién es la potencia administradora del Sáhara Occidental? Ninguna resolución de la ONU dice que fuera Marruecos. Al final, está claro que el proceso de descolonización debe concluir que los saharauis deben recuperar ese terreno o, al menos, poder votar para decidir si quieren ser marroquíes o saharauis.

¿Ese territorio del Sáhara se ha convertido en estratégico para la economía?

Mientras esto ocurre, se usurpan los derechos naturales de los saharauis. Una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dice que eso no puede pasar y mientras trasncurren los años, el conflicto beneficia a Marruecos y los saharauis siguen en los campamentos de refugiados en Argelia, en la zona de Tinduf, donde se ve bastante cansancio en la población en un momento de guerra. Existe la ilusión de que no vuelva a pasar lo de 1991, cuando se les prometió un referéndum al dejar la guerra y han pasado 31 años. Ahora los saharauis no quieren volver a la paz si no hay una oferta. Los Amigos del Pueblo Saharaui creemos que la ONU debe tomarse en serio este expediente y facilitar la negociación entre el Polisario y Marruecos, con el arbitrio de Naciones Unidas.