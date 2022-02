Pedro Joaquín Navarro, decano del colegio de Arquitectos: "La ley de vivienda es una declaración de intenciones. No va a tener trascendencia"

¿Qué ventajas e inconvenientes le ve a la nueva ley de vivienda?

Hay dudas de que pueda invadir las competencias de las comunidades autónomas o que entre en colisión con otros derechos como el de la propiedad privada. Como ventajas, aborda temas importantes como el deber de conservar y rehabilitar las viviendas. La rehabilitación es prioritaria. El fomento de viviendas de alquiler asequible, en edificios rehabilitados o de nueva construcción, es otro de los objetivos. Como inconvenientes, he de señalar que el proyecto de ley contiene pocas medidas efectivas ya que, en general, se trata de una declaración de intenciones y un marco de buenas prácticas, dado que el Estado tiene unas competencias muy limitadas en materia de vivienda.

¿Qué repercusiones tendrá esta ley en Aragón?

En términos prácticos, no va a tener gran trascendencia, ya que contiene pocas medidas ejecutables y deja en manos de las comunidades autónomas la determinación de sus políticas. La medida más polémica, la de limitar los precios de los arrendamientos en zonas tensionadas, tiene un alcance real muy limitado, y probablemente, no se aplique en Aragón.

¿Cómo debe desarrollar Aragón esta ley para hacerla efectiva?

Con políticas coherentes con la particular situación de nuestro territorio. En la pasada legislatura se abrió un proceso participativo, en el que estuvo el Colegio de Arquitectos de Aragón, para la redacción de una ley de vivienda en la comunidad. Se hizo un borrador, que no llegó a aprobarse, cuyo texto era bastante genérico y remitía a decretos de desarrollo posterior las cuestiones más prácticas, como las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas, superficies mínimas, condiciones de accesibilidad... La nueva ley estatal puede hacer que Aragón, en ejercicio de sus competencias, retome la redacción de una ley propia.

¿Qué se necesita para que haya más vivienda de alquiler?

Hay que potenciar la oferta pública de vivienda en alquiler asequible y crear zonas urbanísticas que sean lo suficientemente interesantes para que la promoción privada pueda construir viviendas en alquiler implementado otro tipo de incentivos, como los fiscales o de otro tipo que hagan atractivo su impulso.

¿Qué aspectos no recoge la ley?

La puesta al día de la definición de las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas, que actualmente se rige por la Orden de 29 de febrero de 1944, sí, sí, 1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.

¿Logrará su objetivo de poner en el mercado más vivienda de alquiler asequible?

Esta ley recoge un cambio de paradigma en el mercado de alquiler, en el que ya no se habla solo de alquiler social, destinado a personas vulnerables o en riesgo de exclusión, sino de alquiler asequible. Es un paso en la buena dirección para aquellos que no pueden acceder a vivienda en propiedad o alquiler por suponer las rentas un porcentaje demasiado elevado de sus ingresos mensuales.

Pero se tardará en conseguir equilibrar venta y alquiler ¿no?

Tenemos la extendida costumbre en España de tener vivienda en propiedad hasta el punto que el 70% del parque se encuentra bajo ese régimen, cuando en Europa es al revés. Cierto que a ello contribuye el elevado precio de los alquileres y que la oferta, en muchas ocasiones, no cumple con las expectativas mínimas de calidad o confort exigibles. No podemos olvidar la elevada cantidad de viviendas construidas entre los años 40 y 70 del pasado siglo, que carecen de una mínima eficiencia energética, así como de una falta de accesibilidad y habitabilidad adecuadas. Por último, hay que añadir que en el centro de las principales ciudades ha surgido el problema de los llamados ‘pisos turísticos’ que han conseguido disparar el precio de los alquileres y el desplazamiento de muchas personas a los extrarradios. No parece que con esta ley se resuelva esta cuestión.