La alta presión hospitalaria impide retomar al 100% la cirugía en los hospitales de Aragón pese a que la covid remite

La tensión asistencial por covid sigue bajando en Aragón. En estos momentos hay 466 pacientes ingresados, 58 de ellos en las ucis; a mediados de enero se rozaron los 900. La presión, sin embargo, sigue siendo elevada, ya que hay casi 3.000 personas ingresadas por distintas patologías entre todos los hospitales de la Comunidad, tanto públicos como privados. "Es –según avanzó Javier Marzo, responsable de Atención Primaria y Hospitales del Salud– una de las cifras más altas desde abril de 2020".

Ante esta elevada ocupación de camas hospitalarias, el Servicio Aragonés de Salud va recuperando de forma progresiva la actividad quirúrgica, que se ralentizó por la época navideña y por el impacto de la última onda epidemiológica. Prácticamente está al 100% en todos los centros en las intervenciones programadas en horario de mañana, pero "la autoconcertación, las operaciones con medios propios por las tardes, se retoma a un ritmo más lento, y por eso la lista de espera en enero ha aumentado en torno a un 10%", adelantó. Los datos oficiales al cierre de diciembre de 2021 evidenciaban que entonces había 8.176 pacientes con demoras superiores a los seis meses para pasar por el quirófano. "La lista de espera no la vamos a poder recuperar hasta que no retomemos la actividad de autoconcertación, y eso nos va a costar todavía unas semanas", explicó. El nivel que se alcanza depende de los hospitales: "Pero estaremos entre un 20% y un 30% de lo que es habitual". "Nuestra intención es llegar al 100%. El escenario siempre es a medio y largo plazo, y trabajamos con el horizonte de diciembre de 2022", indicó Marzo: "El problema no es de capacidad quirúrgica, que la tenemos, sino de disponibilidad de cama de hospitalización. Y, además, en esta séptima ola se han tenido que suspender numerosos partes quirúrgicos porque el paciente daba positivo en covid el día anterior".

La DGA revisará el plan de choque para reducir las demoras quirúrgicas, que se presentó en diciembre de 2020, y que no se ha puesto en marcha a pleno rendimiento por la evolución de la pandemia. Ahora, además, Asistencia Sanitaria ultima la normativa para la concertación con clínicas privadas que permitirá incluir la fórmula del alquiler de suelo quirúrgico, para operar allí con cirujanos de la red pública.

Reorganización de los espacios

La menor ocupación de pacientes covid en los hospitales permite, a su vez, ir recuperando las unidades que se reservaron a coronavirus. Marzo recordó que, desde diciembre, y sobre todo, enero, "era imposible sectorizar" en áreas específicas a estos enfermos, dada la alta transmisión comunitaria. Ahora se está intentando volver a centralizar a estos enfermos para facilitar la gestión, sobre todo por la necesidad de llevar epis.

El director médico del Clínico, el doctor Joaquín Costán, reconoció que persiste el problema con la uci, "que ha estado en el 100% de ocupación prácticamente toda la semana y de los 34 boxes la mitad tienen pacientes covid", aunque "sí es verdad que los ingresos en cuidados intensivos por coronavirus ha ido disminuyendo los últimos días". Otro dato positivo es que el número de profesionales de baja por esta infección "es menor cada semana que pasa".

Baja también la presión en Atención Primaria, y en las urgencias hospitalarias. Rafael Marrón, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en Aragón y médico adjunto de Urgencias del Servet adelantó que siguen con "una frecuentación alta, con un 30% más de atenciones respecto al mismo periodo del año pasado". Sin embargo, "se ha notado una disminución de las atenciones en el circuito donde se tratan los pacientes que llegan a urgencias con una sospecha de covid". Tanto es así que a principios de enero, el 40 o 50 % de los enfermos llegaban con síntomas de coronavirus: "Ahora, solo el 10% o el 12% se derivan a este circuito". Sigue habiendo, eso sí, ingresos por covid. Son en torno a 50 diarios en planta en todo Aragón, y uno o dos en uci cada día. "Pero el número de altas que se dan es superior a los ingresos, por lo que progresivamente las plantas bloqueadas por pacientes con coronavirus se van liberando y los hospitales se van reorganizando", resumió el doctor Marrón. "Es previsible que, si esto sigue así, en unas semanas se pueda volver a un pseudo-normalidad hospitalaria, con todas las reservas y si las condiciones epidemiológicas no cambian".