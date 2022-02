Canudo: "Aragón sintetiza toda la historia de la vida"

Se acaba de identificar una nueva especie de dinosaurio. Vivió en el Pirineo. Un titanosaurio de 18 metros de largo y 14 toneladas. En la investigación ha participado José Ignacio Canudo, del Grupo Aragosaurus- IUCA de la Universidad de Zaragoza.

Excavando y excavando, han dado con todo un hallazgo.

Ni más ni menos, nos hemos encontrado con el último dinosaurio gigante de Europa. Se ha bautizado como Abditosaurus Kuehnei. Abditosaurus significa reptil olvidado, y el epíteto específico Kuehnei es un homenaje al paleontólogo alemán Walter Kuehne, que fue quien comenzó con esta investigación en 1954. Nosotros empezamos con el trabajo en 2008, retomando la labor que inició Kuehne.

Moraba en el Pirineo.

Así es. Por tanto, el último dinosaurio gigante europeo es pirinaico. Vivió al final del Cretácico, hace aproximadamente 66 millones de años, poco antes de la extinción de los dinosaurios a causa del meteorito que impactó en Yucatán.

¿Cómo eran nuestros queridos Pirineos entonces?

El hallazgo ha tenido lugar en Orcau, en Cataluña, cerca de la Ribagorza. Los Pirineos emergieron en el Terciario, hace ocho millones de años. Hace 66 millones de años eran una zona plana, costera y de clima tropical. En esta isla, que ocupaba el sur de Francia y el norte de Aragón, los animales se fueron haciendo pequeños a causa de su aislamiento. El hallazgo, que es el dinosaurio pirenaico más grande de la historia, cuatro o cinco veces más grande que los conocidos, se trata de un emigrante que vino de fuera de la isla.

¿Y cómo viajó el animalico hasta la isla?

Hubo una bajada del nivel del mar que propició que se crearan puentes intercontinentales. Viajó en tiempo geológico, en miles de años, desde Sudamérica a Europa.

¿Repasamos todos los seres vivos que han pisado todo lo que hoy es Aragón?

Perfecto. Aragón es un lugar excepcional en el mundo. En Aragón, en muy poco espacio geográfico, sintetizamos y tenemos registrado todo el libro de la historia de la vida.

Un resumen, por favor.

Lo más antiguo, unos fósiles de Precámbrico. Son diminutos. Datan de hace 600 millones de años. En Codos, junto al río Grío. Allí tenemos los primeros vestigios de vida en Aragón.

O sea, los primeros seres vivos aragoneses nacieron junto al río Grío... Eso está bien...

De momento, y hasta que no se demuestre lo contrario, sí.

¿Y cómo eran los paisanos?

Eran pequeños invertebrados. Ya en el Cámbrico, en Murero, en el sur de Zaragoza. En el Devónico y el Silúrico, en la zona de Santa Cruz de Nogueras, en el norte de la provincia de Teruel. Otro momento muy importante es el Jurásico en Aragón, con ese nombre tan llamativo.

De película de Spielberg...

Aragón era entonces un mar. De ahí, el Cocodrilo de Ricla, el fósil más famoso de Aragón. En el Cretácico, dinosaurios. Tenemos una riqueza excepcional, sobre todo, en Teruel. Mucho más modernos, en el Terciario, incluso hay un periodo geológico dedicado a Aragón, el Aragoniense. Son fósiles ya de mamíferos, un momento mágico. Y en el Cuaternario, las cuevas del Pirineo.

¿Con pinturas como en Altamira?

Sobre todo, en Teruel, en el Parque Cultural del Río Martín. También, en Ordesa, en el Prepirineo, en el Vero.

El genial pintor Pepe Cerdá dice que la aparición de la pintura es un dato esencial en la historia del ser humano.

Eso ya corresponde al Homo Sapiens. El Neandertal ya enterraba a sus difuntos, otro dato muy importante.

Nuestro cerebro ya había evolucionado, la inteligencia ya anidaba en el córtex, ya no solo contábamos con el cerebro reptiliano y el límbico.

Sí, pero no subestimemos a los dinosaurios. Le recuerdo que reinaron en la Tierra durante 200 millones de años y solo los destruyó un meteorito catastrófico. De no haberse extinguido, el ser humano no habría aparecido en la Tierra. Y además, no tengo muy claro que nosotros reinemos durante tanto tiempo sobre el planeta...