El Ayuntamiento de Cuarte de Hueva aprueba en pleno exigir la destitución del ministro Garzón

El Ayuntamiento de Cuarte de Hueva ha aprobado, en el pleno municipal celebrado este lunes, 31 de enero, exigir la destitución del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por las declaraciones "en contra de la calidad de nuestra carne, así como del trabajo de nuestros ganaderos".

La moción ha sido presentada por Partido Popular, VOX y Ciudadanos y tenía como base tres mociones diferentes de los distintos grupos. Ha sido aprobada con 12 votos a favor, PP, VOX, Cs y PAR y cinco abstenciones PSOE y CHA.

Según han explicado los grupos proponentes en una nota de prensa, la iniciativa pide el cese del ministro por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como reconocer el "gran trabajo" realizado por los miles de ganaderos españoles, así como de los veterinarios e ingenieros agrónomos para hacer que el sector ganadero cárnico se adaptase a las nuevas exigencias.

Además, se expresa el apoyo a los productos de los ganaderos de la provincia de Zaragoza y de toda España y se insta al Gobierno de España a aprobar, en el plazo de tres meses, un plan integral de ayudas específico para el sector, con el objeto de apoyar económicamente la mejora de instalaciones.

Durante el debate, se han hecho constar "otros ataques" del ministro hacia otros sectores, como la hostelería o el turismo, así como el "elevado gasto" en campañas "exentas de relevancia", como la ¡Huelga de muñecos¡.

El portavoz 'popular', Ángel Maté, ha opinado que el área de Consumo en el Gobierno central "nunca había pasado de ser una secretaría general" y ahora es un ministerio "vacío de contenido y competencias", y cuyo titular incurre, "una y otra vez, en declaraciones que afectan negativamente a la imagen de nuestro país y al trabajo de muchas personas".

"Si realmente considera que hay un problema, que tome soluciones, para eso están los ministros y no para hacer declaraciones y poner tuits". Por su parte, el portavoz de VOX, Javier Leal, ha explicado que si bien la ganadería intensiva "puede no ser la más sostenible, es imprescindible para cubrir las necesidades actuales y para conseguir el acceso universal a la carne, lo cual, no era posible en épocas anteriores cuando era un lujo para muchas personas".