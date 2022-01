José Luis García de Vicuña: "Hay estafadores que dicen ser cerrajeros"

José Luis García de Vicuña nació en Viana (Navarra) en 1957, pero a los dos años sus padres se trasladaron a Zaragoza, donde ha ejercido la profesión de cerrajero, como su padre y su abuelo, por lo que se considera completamente aragonés. Incluso en lo cabezón, bromea: "He llegado a estar dos semanas tratando de abrir un cerrojo... hasta que lo he logrado". Acaba de ser elegido presidente de la Unión Cerrajeros de Seguridad (UCES), que representa al 90% de estos profesionales en España.

Hace poco, unos ladrones forzaron la puerta de una vivienda en Barcelona y robaron dos obras de Dalí. ¿Sus conocimientos de cerrajería ayudarían a dar con ellos?

No sé las evidencias que han podido dejar. Sí puedo decir cómo ha sido abierta una cerradura en algunas ocasiones, porque toda apertura que no sea con la llave deja una evidencia. Es lo que llamamos cerrajería forense.

¿Les piden ayudas para resolver casos?

Sí, de hecho hay muchos intentos de fraude con compañías de seguros en los que los dueños dicen haber sido víctimas de robo, cuando no es así; y también hay denuncias de quienes han sido robados realmente aunque la puerta no aparezca forzada porque han utilizado técnicas no destructivas. Y muchas veces la compañía de seguros dice que no paga porque no hay marca.

Es hijo y nieto de cerrajero, ¿cómo ha cambiado la profesión desde su abuelo a ahora?

Tremendamente, sobre todo en los últimos 20 años: han cambiado las técnicas de apertura, las herramientas, la electrónica incorporada a las cerraduras, los controles de acceso...

¿Y hay algo que siga igual?

No hay muchas cosas que permanezcan. Sigue habiendo cerraduras que lo que hacen es mantener la puerta "cerrada", pero entre comillas, porque cerraduras que antes se consideraban muy seguras, ya no cumplen con esa misión. El 80% de las cerraduras de este país están obsoletas porque los edificios tienen más de 20 años.

Si todos invertimos en cambiar la cerradura se les acaba el negocio a los cerrajeros…

Eso sería lo ideal, tener una cerradura segura, porque se reducirían los robos enormemente. Desde la Unión Cerrajeros de Seguridad decimos siempre: vamos a darle minutos de seguridad extra a la puerta. No es lo mismo abrirla en segundos que tener que estar el malo 20 minutos o media hora intentándolo y haciendo ruido.

Hablando de ‘malos’, los cerrajeros de UCES tendrán que cumplir unos requisitos, como estar libres de penales, ¿no?

Sí, todos los miembros de la federación deben presentar un certificado de penales, tener unos cursos de reciclaje, acudir a reuniones técnicas…

O sea, que los malos no están en su organización.

No, que yo sepa.

¿Y a la inversa? ¿Hay cerrajeros que se hayan pasado al lado oscuro?

Que yo conozca no, pero sí hay intrusismo en la profesión. Yo no los llamo profesionales, son estafadores que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de gente que tiene prisa, que no puede entrar en casa, que no sabe, y aplican unos precios desproporcionados en comparación a lo que cobraría, por ejemplo, un cerrajero de nuestra organización.

Esos cerrajeros piratas han llegado a cobrar 1.500 euros por abrir una puerta…

E incluso 2.000, o hasta 4.000 euros. ¡Eso es un atraco! Un robo.

Una persona que llama al cerrajero, ¿cómo puede saber que está llamando al bueno?

Él no lo va a saber, pero sugeriría que le pida la documentación, que esté acreditado, que sea profesional de la federación y, sobre todo, que le dé un presupuesto.

¿Todavía se utilizan radiografías para abrir las puertas?

Sí, no con radiografías porque tenemos otro tipo de material que es mejor, pero es una sistema de apertura fácil y rápido, salvo que esté cerrada con llave, o tenga otras dificultades añadidas.

¿Siguen mandando al piso de arriba para que no vean cómo lo hacen?

Pero no es para que no vean cómo abre, sino en general por discreción: no podemos divulgar nuestros conocimientos, al fin y al cabo estamos manipulando la puerta de una vivienda.

¿Tiene alguna anécdota que recuerde especialmente?

He abierto de todo: una vez tuve que abrir el sagrario de la iglesia de Santa Engracia. También he tenido que sacar a personas que habían fallecido; otra vez abrí una puerta en Gran Vía, en un último piso, y se había desplomado por el agua todo el tejado de la vivienda, así que nos topamos con las estrellas.

¿Cómo le ha sentado la pandemia al gremio de los cerrajeros?

La pandenia no le ha sentado bien a nadie. Disminuyeron los robos en los núcleos urbanos porque estábamos confinados, pero sí se cometieron en segundas residencias porque no iba nadie. Hubo menos servicios pero han ido resurgiendo.

¿Se ha disparado la petición de puertas antiokupa?

Sí, se están demandando mucho. Ahora también, como roban mucho en los trasteros porque encuentran cosas de valor, se hacen puertas acorazadas de trastero.

¿Qué consejos da para evitar robos?

Sobre todo, cerrar con llave siempre que salgamos de casa. Y no dar pistas en las redes. Si te vas cinco días a Grecia, no lo anuncies, ¡dilo cuando vuelvas! Y si tienes una duda con la instalación, llama a un profesional y que te haga el presupuesto.

Más información El aragonés García de Vicuña, nuevo presidente de los cerrajeros de España

¿Qué implica dirigir a los profesionales del sector en España?

Que todos los cerrajeros cumplan con cierto protocolo de buena praxis, que apliquen unos precios coherentes, que aconsejen bien al ciudadano… Sobre todo que aconsejen bien. Porque también somos asesores de seguridad.

Ofrece a menudo cursos incluso fuera de España, ¿no es cierto?

Sí, porque como me dedico a la formación de cerrajeros y cursos, y diseñamos y fabricamos herramientas, por mi trabajo he tenido que viajar prácticamente por todo el mundo. He viajado a China, Rusia, Estados Unidos, Tailandia, por toda Europa…

¿Hay alguna peculiaridad de España que llame la atención en este campo fuera?

Parce una tontería, pero todos los cerrajeros son iguales en todo el mundo y hay unas cerraduras que son iguales en todo el mundo.