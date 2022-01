Gorro, bufanda y abrigo en la consulta del médico de familia del centro de salud Rebolería de Zaragoza

Gorro, bufanda, abrigo, e incluso, guantes. Así de abrigados esperaban ayer los pacientes en las salas del centro de salud Rebolería de la capital aragonesa. Tampoco se quitaron capas los sanitarios, el personal de limpieza y los administrativos durante la jornada laboral. Llevaban más de 20 días sin calefacción y a pesar de que el Gobierno de Aragón les facilitó estufas eléctricas mientras se solucionaba la incidencia, los usuarios y los trabajadores insistieron en que hacía "mucho frío".

"Es una vergüenza que haya esta temperatura en un centro de salud. Es entendible que pueda haber una avería pero no se suele tardar tanto en arreglar este tipo de problemas", aseguró ayer Emilio Acón, tras salir de este centro de salud de Zaragoza. El personal, insistió, "está sufriendo". "Al fin y al cabo yo vengo cinco minutos y me voy, pero los trabajadores están desde las 8 de la mañana. Con lo que están sufriendo por la pandemia y encima pasan semanas sin calefacción", denunció. Hay que recordar que la Atención Primaria pasa por uno de los momentos más críticos durante esta pandemia de coronavirus, ya que centralizan la vacunación, las pruebas diagnósticas de covid y las labores de rastreo además de seguir atendiendo otras necesidades sanitarias de los ciudadanos. Son todas las labores que desempeñan a diario desde hace meses.

Trabajadores del centro de salud zaragozano indicaron además que desde la DGA no llegaron suficientes radiadores para todas las consultas y que algunos tuvieron que comprarlos por su cuenta. A eso se suma, explicaron, que no pueden estar funcionando todos a la vez porque "la luz salta con mucha frecuencia". Incluso los pacientes notaron ayer que los sanitarios estaban "sufriendo" mucho esta incidencia. "Cuando he llegado a la consulta he visto a mi médica con muy mala cara y afónica y le he preguntado si estaba bien", contó Sonia. La médica le respondió que "trabajar así es muy complicado". Una empleada de la limpieza aseguró "no sentir las manos" mientras limpiaba uno de los despachos.

Ambiente gélido en consulta

Los usuarios que únicamente pasaban por la fila de admisión para realizar un trámite no apreciaron ayer por la mañana que la calefacción no funcionaba. "He estado solo dos minutos, no me he dado cuenta de que hacía más frío de los habitual", señaló un usuario, al mismo tiempo que su acompañante preguntaba si era cierto que la caldera estaba estropeada desde hacía tanto tiempo como los vecinos decían.

Su valoración contrasta por completo con los usuarios que pasaron ayer por la consulta de un profesional sanitario. "Había una temperatura tan desagradable, que la propia doctora me ha dicho que no me desnude. En otras circunstancias, me hubiese revisado de otra manera", consideró Susana Casáus. Según relataron los propios pacientes, los profesionales sanitarios llevan semanas intentando lidiar con este problema. "El otro día me hicieron un electro y me dijeron que no me quitara la camisa porque no hacía una temperatura agradable. Yo creo que hacía poco más de 10 o 12 grados. Si vienen niños pequeños a Pediatría, no se cómo los pueden tener desnudos así", subrayó un vecino del barrio de la Magdalena. Precisamente, una madre de dos gemelas acudió ayer a este centro sanitario y tuvo que estar una hora esperando. "Estoy helada porque no está puesta la calefacción", afirmó.

Silvia Cortés, paciente de este centro de salud de la capital aragonesa, acudió ayer a consulta y percibió que algo "extraño" sucedía. "En la consulta de mi doctora había una estufa, pero no funcionaba con mucha fuerza. No hace la misma temperatura que en la calle, pero calor no hace, las cosas como son", puntualizó.

Fuentes del Sector Zaragoza II, al que pertenece el centro de salud Rebolería, aclararon ayer que el problema quedó solucionado por la tarde. La caldera se estropeó y se solicitaron los recambios, pero era una "reparación complicada". Ahora, la calefacción ya está funcionando con normalidad