Las 14 plataformas sociales contrarias a los megaproyectos energéticos de Aragón convocan una gran manifestación

Representantes de las plataformas contrarias a los megaproyectos energéticos celebraron una reunión este sábado, 15 de enero, en la sede de la asociación vecinal Torrero-Venecia de Zaragoza, con el objetivo de aunar fuerzas, unificar criterios y organizar una manifestación ante las instituciones y empresas responsables. Todas las entidades ya estuvieron en la manifestación que convocó Aliente el mes de octubre en Madrid, donde ya hubo una gran presencia aragonesa.

Vuelven a reivindicar conjuntamente, desde Zaragoza, su oposición a la especulación y ocupación de las tres provincias aragonesas que conllevan estos macroproyectos. Los organizadores ven en estas instalaciones una "clara amenaza" para su modo de vida, paisajes, biodiversidad y futuro en estos lugares.

La acción conjunta de las plataformas sumará esfuerzos para presentar recursos contencioso administrativos, y alegará conjuntamente contra los proyectos de líneas de evacuación que atraviesan Aragón. Explican que el objetivo final de estas líneas de muy alta tensión es evacuar la electricidad de las megacentrales y llevar la electricidad a comunidades como Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana o abastecer a la comunidad europea a través de las líneas de interconexión proyectadas.

Los presentes quisieron recalcar su apoyo a la implantación de energías renovables, pero de forma distribuida y cercana a los puntos de consumo, con el mensaje #RenovablesSIperoNOasi.

La lista de las plataformas que secundarán la manifestación la forman: la Plataforma en defensa del Paisaje y la vida en el Pirineo; la Plataforma Unitaria contra la autopista eléctrica; la Plataforma en defensa de la estepa del Huerva; la Plataforma por la Sostenibilidad de los Monegros; la Plataforma en defensa de los Montes de Torrero; Ansar; Ecologistas en Acción Zaragoza– Ecofontaneros; Ecologistas en Acción de Monzón; Moncayo no rebla; la Plataforma en defensa de los paisajes de la Ibérica; la Plataforma Montañas de Aragón; la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel; la Plataforma en defensa del territorio de Cinco Villas; la Plataforma Renovables Así No Peñaflor; la Plataforma Leciñena no se vende; y la Plataforma La Fueva no se vende.