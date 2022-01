El medio rural pedirá respeto en una gran movilización en Madrid

El mundo rural está dispuesto a llenar las calles de Madrid para que la sociedad en general escuche sus necesidades y le muestre su apoyo y para que el Gobierno le preste la atención, el cuidado y el respeto que merecen quienes ocupan el 84% del territorio. Así presentaron este miércoles los responsables de las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG y UPA, la Real Federación Española de Caza (RFEC) y Alianza Rural la convocatoria de una gran manifestación que se celebrará en la capital española el próximo 20 de marzo y en la que también participarán los agricultores y ganaderos aragoneses a través de las organizaciones de la región (UPA-Aragón, Asaja- Aragón y UAGA).

Durante sus presentación, los representantes agrarios destacaron que el mundo rural tiene que salir a la calle para "denunciar los atropellos de los que es objeto y reivindicar otros temas que son de justicia". Y entre ellos destacaron la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que necesita el sector o la regulación de las tarifas eléctricas, así como el hecho de que el agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla.

Con su movilización quieren exigir que "dejen de utilizar a la España vaciada y den un tratamiento acorde a la situación que vive el mundo rural", pero también mostrar su desacuerdo ante el Plan Estratégico de la nueva PAC, enviado ya a Bruselas, que "no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales". Asimismo quieren manifestar la hipocresía que supone que en las importaciones de terceros países no se exija el cumplimiento de los altos estándares de producción que sí cumplen los productores europeos. "Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que acabar con ello", señalaron los representantes agrarios, que animaron a todos los habitantes del medio rural a manifestarse el próximo 20 de marzo en Madrid porque no se puede permitir "que ningún joven que quiera vivir y trabajar en su pueblo se vea obligado a abandonarlo".

Otra protesta el 23 de enero

No es la única manifestación que llevará el hartazgo del medio rural a las calles de la capital española. La Asociación para la Defensa del Mundo Rural, también llamada Alma Rural, ha convocado una movilización que se celebrará el 23 de enero en Madrid para exigir "respeto y progreso para el medio rural".

Los organizaciones, que aseguran que ya son más de 200 las entidades que se han sumado a la convocatoria, entre ellas las organizaciones agrarias aragonesas UPA-Aragón y Araga, explican que la movilización "pretende ser unitaria y masiva, y con unas reivindicaciones amplias, estando en la base de la protesta la demanda de respeto, diálogo y comprensión de la realidad del medio rural por parte de los poderes públicos y de la sociedad urbana".