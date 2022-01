Mª Dolores Pascual, presidenta de la CHE: "¿Recrecimiento de Yesa en 2023? Es difícil, pero barajamos la fecha"

¿Garantiza que el recrecimiento de Yesa y Mularroya serán una realidad en dos años?

2023 está cerca. Almudévar puede estar y Yesa… Al final siempre hay retrasos, pero en un horizonte cercano pueden ser una realidad. Están al 80%, son obras prácticamente hechas. Ya le vemos el final.

¿Pero en 2023 como se ha anunciado?

Ahí estaremos.

No se quiere mojar.

¿Recrecimiento de Yesa en 2023? Es difícil, aunque barajamos esa fecha. La presa está acabada, pero hay que hacer otras obras complementarias.

¿Y Mularroya?

Tiene un problema más jurídico y social que técnico. Soy optimista y creo que podemos encontrar la fórmula de acabar esa presa en la que se han invertido más de cien millones y aportar más riqueza, garantizando las directivas.

La DGA ha presentado alegaciones al plan del Ebro al excluir un buen número de embalses. ¿No hay forma de acelerarlos?

Ha incorporado alegaciones muy bien fundamentadas, como toda las que hemos recibido. Plantea que no se cierre la puerta a nuevas regulaciones, pero le parece sensato el planteamiento del borrador del plan, planificar hasta 2027 lo que verdaderamente sabemos que se puede hacer y queremos.

Pero el Gobierno autonómico pide que haya más obras.

En el próximo ciclo de planificación ya se verá. Lo he dicho muchas veces. Nos pasa lo mismo que con las inundaciones. Confundimos la herramienta con el objetivo. Hacer embalses no puede ser el objetivo, porque no siempre es la única herramienta ni la mejor para poner en regadío una zona o garantizar un abastecimiento. Hay que saber qué queremos hacer y qué necesitamos. No tenía mucho sentido trasladar otra vez el listado del Pacto del Agua. Queríamos hacer un plan serio y creíble. Es amplio y si lo hiciéramos todo… son más de 3.000 millones de inversión. Con las cinco obras de regulación incluidas, cuatro de ellas en Aragón, aportan 900 hm³.

¿Quiere decir que no hacer el resto en los próximos cinco años no tienen tanto impacto?

No son la prioridad, sino acabar esas cinco. Se nos atribuye más intención de la que tenemos y solo queremos planificar de 2022 a 2027 de forma seria y realista.

Aragón lidera la producción porcina del país y los pueblos han empezado a alzar su voz por la contaminación. ¿Supone una amenaza para acuíferos y ríos?

No solo el ganado porcino, aunque es un añadido al problema de contaminación difusa con la agricultura intensiva. Los nitratos son el problema ambiental más importante en la cuenca del Ebro y hay que intentar minimizarlo.

¿Cómo se combate el problema?

Hay que reducir la contaminación difusa y eso pasa por la coordinación entre administraciones, porque las competencias están difusas como la contaminación. En lo que nos corresponde, mejorar los sistemas de control, dar la información a las autonomías y hemos incluido limitaciones de abono en el dominio público hidráulico.