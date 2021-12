Sergio Escartín: "Tras esta crisis, hay que apostar por negocios más verdes e inclusivos"

Tras dos décadas vinculado a BBVA, donde comenzó a trabajar en 1999, Sergio Escartín (Zaragoza, 1974) actualmente ocupa el cargo de director en la oficina de Aragón Empresas de la entidad.

¿Cuáles son los principales cambios que ha experimentado la banca en los últimos años?

A día de hoy, tanto clientes particulares como empresas pueden encontrar en los canales digitales procesos y servicios sencillos para operar. Esto constituye una gran ventaja competitiva y un atractivo importante. Otro de los grandes retos al que se está enfrentando el sector financiero es la necesidad de incorporar la sostenibilidad en su estrategia. En BBVA llevamos tiempo trabajando para que sea una realidad. Nuestro compromiso con la sostenibilidad, tanto medioambiental como social, es claro. Creemos que la reconstrucción tras esta crisis requiere apostar por modelos de negocio más verdes e inclusivos. También estamos volcados en acompañar a nuestros clientes en su propia transición y lo hacemos no solo con financiación, si no también con un servicio integral de acompañamiento y con soluciones innovadoras, como el cálculo de la huella de carbono. Esta forma de acercarnos a nuestros clientes nos hace diferentes y materializa nuestro propósito de 'poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era'.

¿Por qué la sostenibilidad es una necesidad para las empresas?

Sin duda, nos encontramos en un momento único para que las empresas, pymes y autónomos aragoneses apuesten por proyectos encaminados a reducir el impacto medioambiental. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando hablas con las empresas no saben cómo afrontar esta transformación y no están muy convencidos de cómo ser sostenibles les va a hacer más rentables. Los fondos europeos Next Generation UE, unidos a la regulación actual, hacen que sea el momento ideal para llevar a cabo esta transformación. BBVA es consciente de su papel en la transición hacia un futuro sostenible e inclusivo, por ello colaboramos con entidades como Ateinsa o Stratenergy para ayudarles a desarrollar proyectos de eficiencia energética y reducir sus costes en energía, así como a simplificar la gestión de las ayudas públicas. Además, BBVA pone a disposición de las empresas, a través de su agregador financiero, una herramienta ‘online’ que ofrece una estimación de la huella de carbono que emite a través de su actividad.

La digitalización ha supuesto un cambio de paradigma. ¿Cómo se está afrontando este reto desde BBVA?

En BBVA queremos proporcionar la mejor experiencia a nuestros clientes. Aprovechando nuestras capacidades digitales, les ofrecemos la posibilidad de acceder por diferentes canales, según necesiten en cada momento. En este sentido, Global Finance’s World’s Best Digital Banks 2021 nos ha otorgado de nuevo el premio a la mejor banca digital del mundo para pequeñas y medianas empresas, un galardón que llega tan solo tres meses después de que BBVA haya sido distinguido por esta publicación como el mejor banco digital para pymes y por disponer de la mejor aplicación de banca móvil para empresas en Europa Occidental.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que van a tener que enfrentarse las empresas aragonesas y qué puede hacer BBVA por ellas?

Las pymes en Aragón se enfrentan a tres retos: la digitalización, apostar por un desarrollo económico sostenible y lograr una mayor internacionalización. Estos temas serán claves como motores de crecimiento y empleo en nuestra región. Con nuestras soluciones financieras, las empresas podrán poner en marcha las medidas, ahorrar costes y reducir el calentamiento global.

¿Quién es Sergio Escartín?

Economista. Director de empresas en BBVA. Licenciado en Económicas por la Universidad de Zaragoza, Sergio Escartín lleva más de dos décadas vinculado a BBVA, donde comenzó a trabajar en 1999. Durante su trayectoria en esta entidad ha sido director de Empresas en Cuarte de Huerva, Huesca, Zaragoza, La Rioja, Navarra y, desde hace dos años, en la oficina de Aragón Empresas.