Fernando Carreras: "Todavía hay amenazas que impiden que haya una recuperación firme"

Tras lo vivido en la pandemia, ¿cómo se encuentra el sector del transporte y la logística?

Se está recuperando bien, aunque en unos sectores mejor que en otros. En el gran consumo, por ejemplo, está funcionando todo con normalidad. Pero hay otros ámbitos, como la automoción, que han perdido producción a raíz de la falta de suministros, lo cual también ha hecho que se resienta el transporte.

A la problemática de la falta de componentes se une la conocida como crisis de contenedores. ¿Qué está ocurriendo?

A nivel internacional, estamos viviendo una falta de contenedores y una demanda al alza, lo que hace que los precios se hayan disparados por cuatro y por cinco. No obstante, esperamos que el propio mercado se vaya regulando y a medio plazo volvamos a los precios normales.

¿Cómo ha afectado todo esto al grupo Carreras? ¿A qué desafíos se enfrenta la empresa?

Hay algunas actividades de clientes que desarrollábamos en España y Portugal que no hemos podido llevar a cabo por la falta de productos que vienen de China. Además, el incremento de costes hace que tengamos que ser capaces de mantener la rentabilidad y afrontar las inversiones previstas. En materia de sostenibilidad, por ejemplo, tenemos varias cuestiones en marcha, porque queremos avanzar hacia una empresa más sostenible y también porque es lo que están demandando nuestros clientes y la sociedad en general. Por otro lado, uno de los temas que más nos inquieta es el marco regulatorio, que esperamos que no nos castigue con más fiscalidad y que no elimine la flexibilidad que necesitamos las empresas para competir en el mercado.

El transporte tiene un peso muy considerable en el marco del desarrollo sostenible. ¿Cómo se está trabajando en esta materia?

Tenemos una conciencia muy clara de avanzar en este sentido. Formamos parte del programa Lean & Green –iniciativa que aspira a crear una red de compañías líderes en el campo de la logística sostenible, reduciendo las emisiones asociadas a la cadena de suministro– de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Estamos renovando nuestra flota para que sea más sostenible, hemos instalado pacas fotovoltaicas en nuestras instalaciones para impulsar una energía eléctrica más limpia y estamos adquiriendo plataformas aligeradas para consumir menos gasoil.

El de la logística y el transporte es uno de los sectores más relevantes de la economía aragonesa. ¿Cómo se puede ser competitivo y marcar la diferencia?

Somos una empresa familiar, con noventa años de experiencia y una estructura ajustada, consolidada y muy solvente, que nos permite tener bajos costes y una buena capacidad de crédito en el mercado. Llevamos mucho tiempo y nunca hemos dejado de cumplir nuestro compromiso. Creo que eso nos da reconocimiento y nos impulsa a seguir con nuestra actividad en el día a día.

¿Cómo afrontan el próximo año? ¿Cómo ve 2022?

Será un año difícil, porque estamos teniendo unos incrementos de costes muy importantes, en gasoil y en electricidad, y esto se va a trasladar al mercado. A ello se suman las inversiones para que nuestros activos sean más sostenibles. La actividad económica se está recuperando, pero todavía hay amenazas que impiden que haya una recuperación plena y firme. Confiamos en que esta se consolide a lo largo de 2022 y, en cualquier caso, el ejercicio del próximo año será mucho mejor que los que hemos vivido con pandemia.

¿Quién es Fernando Carreras?

Fernando Carreras es el CEO de Grupo Carreras, operador logístico integral, especializado en alimentación y gran consumo. Con una flota de más de 1.000 vehículos y una plantilla de más de 2.000 empleados, ofrece todos los servicios propios de dicho sector: transporte nacional e internacional, almacenaje, distribución, manipulación, ‘co-packing’, paletería y consultoría.