El aragonés de La Joyosa que participará en 'MasterChef Junior 9'

Se llama Marcos, tiene 10 años y es de La Joyosa, una localidad de Zaragoza de unos 1.000 habitantes. Este año será uno de los grandes protagonistas de ‘MasterChef Junior 9’ -que comienza este lunes, 20 de diciembre- junto a otros 11 aspirantes. “La cocina me gusta desde la cuarenta. Me empecé a enganchar porque la gente decía que le gustaba mucho y yo probé y me encantó”, indica Marcos en el vídeo de presentación publicado en la web de RTVE.

El plato estrella de este aragonés son las carrilleras, “tanto para cocinar, como para comer”. Sin embargo, la cebolla no es su ingrediente favorito. “La verdad es que sufro mucho por los ojos”, apunta.

Entre sus aficiones, Marcos señala que le gusta el reguetón, especialmente, el de Camilo y los videojuegos. También le gustan las redes sociales, sobre todo Tik tok.

Si pudiese elegir un famoso al que conocer, Marcos escogería a Rafa Nada y a Marc Márquez. “Siempre los veo en la tele y me parecen unos jugadores que no tienen muchas rabietas y si pierden lo aceptan. Son españoles y son muy buenos”, añade el de La Joyosa.

Para finalizar el vídeo de presentación, Marcos anima a que los amantes de la cocina se apunten al MasterChef. “A todos los seguidores del programa os doy un saludo para que a los que os guste cocinar os animéis a entrar”, puntualiza.

Otras ediciones

Este 'talent show' culinario ya es un clásico de la televisión. En concreto, son 25 las ediciones que se han emitido en España con diferentes formatos: 'MasterChef', 'MasterChef' Celebrity y 'MasteChef Junior.

En la última edición de 'MasterChef Celebrity' fue el zaragozano Miki Nadal -junto al periodista Juanma Castaño- el que consiguió el prestigioso premio.

Esta próxima edición 'junior' arranca en plenas fechas navideñas con muchas sorpresas para los espectadores.