Podcast Heraldo | Luchar contra la fibromialgia subiendo tresmiles

La aragonesa María Ciudad es un claro ejemplo de superación. De joven le detectaron fibromialgia y enfermedades degenerativas y ahora, es una luchadora que conquista cumbres de toda España y ya se está preparándose para otros retos en los Alpes y en Marruecos.

Cuando le diagnosticaron la enfermedad, María se sintió aliviada por saber qué le sucedía. "Cuando escuché lo que me dijo la doctora me eché a llorar porque nunca había escuchado esa palabra tan rara. No sabía que podría pasar. Lo primero que me dijo fue, tranquila, no es de morir, pero sí de sufrir. Por fin supe qué me pasaba", cuenta la aragonesa. Comenzó a tomar medicación para no sufrir dolores, pero la cantidad de pastillas que ingería a diario le provocaron cinco úlceras. Tras ese episodio, decidió no tomar tantos fármacos. Con el tiempo se dio cuenta de que la montaña era su principal vía de escape.

"Empecé a andar por el monte y veía que me iba muy bien para mi cabeza y para el cuerpo", apunta. El Garmo Negro, los Infiernos, el Posets, el Anayet y Peñatelera son solo algunos de los picos que aparecen en su larga lista de retos conseguidos. También le gusta hacer vías ferratas y barrancos.

Esta aragonesa ha dado a conocer todas sus aventuras a través de las redes sociales. Incluso forma parte de un club de montaña, 'Sin Proyect', gracias a su eco en internet. "Para los próximos años, la idea es subir el Mont Blanc, en los Alpes, que tiene 4.800 metros", añade. María recibió un premio que brinda una empresa de ascensores a nivel nacional destinado a personas que sufren una patología y consiguen alcanzar grandes retos. En concreto, la recompensa es ascender el pico más alto del Atlas marroquí, el Tubcal, que tiene 4.170 metros de altura.

Escucha el podcast de Heraldo y descubre la historia de superación de la aragonesa María Ciudad.