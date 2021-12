Repollés prevé que la obra de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz terminará a finales de 2023

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha asegurado este viernes en las Cortes de Aragón que los trabajos de construcción para los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz terminarán a finales de 2023. Así lo ha asegurado en una interpelación en materia de infraestructuras presentada por la diputada popular, Ana Marín.

Marín ha criticado que el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Aragón concluyó en 2019 y todavía no se ha presentado el nuevo, que “lleva ya dos años de retraso”. En este sentido, Repollés ha reconocido que el Departamento no cuenta con este documento actualizado porque “se ha tenido que atender la urgencia derivada de la pandemia”, adecuando espacios como los hospitales de campaña, dobles circuitos o módulos prefabricados, pero “eso no ha impedido”, ha dicho, seguir avanzando en varias obras. Entre las actuaciones principales en las que se está trabajando están los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, el nuevo edificio de Urgencias del hospital San Jorge de Huesca y las obras del centro de salud Barrio Jesús de Zaragoza.

Marín ha reprochado a Repollés que llevan “seis años presumiendo” de los trabajos de construcción de los hospitales de Teruel y Alcañiz que “han estado más tiempo paradas que en funcionamiento”. Por su parte, la consejera ha concretado que hasta julio de este año se han certificado más de 30 millones por la obra del nuevo hospital de Teruel, que sustituirá al actual Obispo Polanco: “Solo este año han sido unos ocho millones”. “Actualmente han entrado en la obra todos los lotes, excepto el de ascensores. El edificio tiene completamente terminada la cimentación y la estructura, se están realizando trabajos de albañilería, fachadas, cubiertas, tabiquería, instalaciones, climatización...”. Su finalización está prevista en el segundo semestre de 2023. Respecto al hospital de Alcañiz, ha añadido, se ha licitado y adjudicado una segunda vez por lotes la obra en junio de 2021. Desde entonces se han ejecutado obras por valor de más de 5 millones de euros: “La estructura está muy avanzada y vamos con unos meses de adelanto en las obras”: “Como en el caso del hospital de Teruel, se prevé su conclusión para finales de 2023”.

En cuanto al nuevo centro de salud del barrio de Jesús, hasta el mes de octubre se ha certificado obra por valor de 1,2 millones de euros: “La estructura y cimentación están casi terminados y se van a empezar trabajos de albañilería e instalaciones. Se prevé que finalice en agosto o septiembre de 2022”. Ha apuntado también el estado en el que se encuentra la nueva unidad de Urgencias del Hospital San Jorge de Huesca: “Hasta octubre de 2021 se ha certificado obra por valor de 1,3 millones de euros. La estructura y la cimentación del nuevo edificio están finalizadas, se está trabajando en cubiertas e instalaciones y se prevé terminar a finales de 2022, en octubre o noviembre”.

Además, ha relatado la consejera, para el año 2022 se ha incorporado al anteproyecto de presupuestos, en Atención Primaria, el inicio de los trabajos de ampliación de los centros de salud de Barbastro y de Caspe, así como la redacción del proyecto del Perpetuo Socorro de Huesca. Y en Atención Especializada, el Departamento pretende avanzar en la redacción del proyecto de ampliación y reforma de las urgencias del hospital Ernest Lluch de Calatayud. También aprovecharán, ha adelantado Repollés, el plan Inveat para el nuevo búnker del acelerador lineal del Hospital San Jorge, la sala de hemodinámica del Hospital Clínico y una sala de resonancia magnética en el Hospital de Barbastro.

Nuevo acelerador lineal en Teruel

Por otra parte, la consejera de Sanidad ha contestado también a una pregunta planteada por el PP relativa al proceso de licitación del acelerador lineal destinado al nuevo hospital de Teruel. En este sentido, Repollés ha asegurado que “Teruel tendrá radioterapia más pronto que tarde”. Está previsto acondicionar un búnker en el edificio que se está construyendo, cuya construcción se simultaneará con la del hospital. La consejera ha recordado que el 30 de noviembre mantuvo una reunión con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), en la que les trasladó su compromiso de que en septiembre de 2023 el Salud habrá liberado un acelerador lineal del Servet para ser ubicado en el nuevo hospital de Teruel, recortando así, ha dicho, “casi un año para su puesta en funcionamiento.