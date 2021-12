Dos aragoneses, nominados a los Óscar de la voz

Los Voice Arts Awards son los galardones internacionales más prestigiosos del mundo de la locución y el doblaje profesional. En sus diversas categorías reconocen los mejores trabajos en aspectos como la actuación de voz, la dirección creativa, la producción, la dirección, la creación de guiones y la ingeniería de sonido.

Los galardones de este año serán entregados en una ceremonia que tendrá lugar el próximo 19 de diciembre el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York. Una gala que tiene entre sus aspirantes a dos aragoneses: Olga Aguirre, actriz de doblaje, locutora y profesora de MasterD y uno de sus antiguos alumnos, Miguel Ángel Lafuente, para el que es su segunda nominación a los Óscar de la voz. “En 2019 ya opté a uno de estos premios y asistí a la ceremonia de entrega en Los Ángeles -explica-. Vivirlo desde dentro fue una experiencia muy singular”.

Para Olga Aguirre es su primera nominación, un paso que se decidió a dar animada por el que fue fue su alumno: “Miguel Ángel me había contado su experiencia cuando fue nominado y al escuchar las dos promociones finalizadas y producidas, pensamos que tenían suficiente calidad como para ser candidatas. Y estamos nominados en la categoría de mejor imagen sonora para radio en español”.

Las piezas por las que estos dos aragoneses optan a llevarse uno de los Voice Arts Awards son dos promociones para la emisora Onda Aragonesa en las que se quiere poner en valor cercanía y la accesibilidad que da la radio. “La idea que teníamos era hacer al oyente de la emisora partícipe no sólo escuchando, sino participando y formando parte de una comunidad a través de la emisora. Fue todo un reto transmitir todo eso pero creo que tanto Miguel Ángel como yo lo hemos conseguido con estas dos piezas” relata Olga Aguirre. “Para nosotros la radio es un punto de encuentro.

Sin embargo la radio también es algo dentro de nosotros, un vínculo que se crea entre los oyentes -afirma Miguel Ángel Lafuente- y más una radio Onda Aragonesa que llevaba pocos meses emitiendo cuando grabamos las cuñas”. Todo el proceso de creación, grabación y montaje fue una experiencia estupenda de auténtico trabajo en equipo: “yo las escribí, Olga dirigió las grabaciones y un gran amigo y excelente ingeniero de sonido, Andrés Aguerri, hizo las mezclas para que tanto voces, música y efectos encajasen a la perfección”, recalca Miguel Ángel.

Pasión por la voz

Los caminos profesionales de Olga Aguirre y Miguel Ángel Lafuente han sido muy distintos, mientras Olga descubrió su pasión por la voz desde que era pequeña, la vocación de su antiguo alumno fue más tardía ya que durante mucho tiempo ha estado vinculado profesionalmente a otros sectores como el comercial o el logístico.

Sin embargo, en 2018 se matriculó en el curso de Locución para radio y televisión de MasterD, en el que su compañera de nominación fue su profesora. “Jamás me había planteado dedicarme al mundo de la locución pero con los años me han dicho varias veces que se me podría dar bien y que debía intentarlo. A mi edad, tengo 47 años, veía ya difícil vivir de ello, pero quería darme esa oportunidad”. Con el paso del tiempo, alumno y maestra han acabado optando a ser reconocidos con un Óscar de la voz: “Para mí, ver crecer a mis alumnos es un orgullo tan grande que me cuesta describirlo. Y cuando Miguel Ángel gane el Voice Arts Award, que estoy segura que lo ganará ya no sé dónde me va a caber ese orgullo por haberle acompañado mientras crecía como profesional de la voz”, confiesa la que su profesora.

Como profesional de la locución y el doblaje, y como docente de la Escuela de Audiovisuales de MasterD, Olga apunta que en los últimos años existe un interés mayor por el mundo de la locución y el doblaje, así como por las múltiples salidas profesionales derivadas de la voz: locución de cuñas publicitarias, locución corporativa, doblaje de series, películas, etc., locución de videojuegos… “En los últimos años, internet y las redes sociales han hecho mucho más accesible la información al gran público sobre el mundo de la locución, el doblaje y demás facetas que antes estaban ocultas. Escuchábamos voces pero no les poníamos cara ni sabíamos su nombre. Y ahora no solo podemos saber todo eso, sino descubrir qué procesos requiere una buena locución o un buen doblaje y descubrir todo el trabajo que hay detrás”.