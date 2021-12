El aragonés Juan Manuel Ballestero, campeón de España de Caza Menor con Perro 2021

Ha disputado la final hasta en cuatro ocasiones, quedándose a las puertas del título en 2019 cuando se hizo con el tercer puesto. Este año, por fin, el aragonés Juan Manuel Ballestero Fernández (47) cumplía uno de sus mayores sueños: convertirse en campeón de España de Caza Menor con Perro acompañado de su fiel Lola. “Para mí es un auténtico orgullo haberme alzado con este premio. Estoy muy contento de haberlo conseguido después de disputar cuatro finales consecutivas y haberme quedado siempre tan cerca”, admite.

El pasado domingo, el zaragozano lograba imponerse a otros 27 finalistas del 52 Campeonato de España, que se disputaba en Tabanera de Cerrato, en Palencia. Tras una jornada de seis horas recorriendo más de 4.000 hectáreas del coto palentino, los más de 500 espectadores que se acercaron a presenciar la prueba reina del calendario deportivo de la Real Federación Española de Caza (RFEC), disfrutaron de una final verdaderamente ajustada, en la que Ballestero lograba llegar a la zona de control tan solo 3 minutos antes que su rival, el burgalés Ricardo Ramos. Durante la jornada, el zaragozano había logrado reunir un mayor número de piezas que el contrincante local.

“Creo que la inspección a pie que hicimos un fin de semana antes a los terrenos del campeonato fue clave para mí. Me permitió analizar bien la zona y creo que el análisis fue fundamental”, asegura Ballestero. Eso, y la compañía del 50% de su equipo, Lola, un perro mestizo de siete años que le acompaña desde que tiene ocho meses: “Sin ella no habría sido posible. Siempre me lo pone muy fácil”.

José Manuel Ballestero y Lola. Heraldo

El zaragozano, que compagina su actividad deportiva con la empresa de mantenimientos de aspiraciones industriales que regenta, llegó al mundo de la caza con tan solo 14 años de la mano de su abuelo. “Él también inculcó la pasión por la caza a mi padre y a mi tío, así como a otros buenos amigos. En 33 años no he dejado de salir de caza siempre que he podido -entre los meses de agosto y abril, que es cuando lo permite el calendario- “, explica Ballestero.

Su llegada al mundo de la competición también fue precoz, logró su primer reconocimiento en un campeonato social de caza que tuvo lugar en Puebla de Albortón en 1992, en el campo de Belchite. “Tan solo tenía 18 años y fui acompañado de mi padre, también un gran cazador. Para mí este primer premio fue un gran aliciente que me hizo seguir adelante, con mucho sacrificio y esfuerzo”, admite. En todo este tiempo, ha sido varias veces campeón provincial en Zaragoza, así como campeón de Aragón. “Estoy muy orgulloso de que toda mi familia me haya acompañado en esta final y en todo momento”, añade.

Una práctica socialmente denostada

Un deporte que, anualmente, expide alrededor de 50.000 licencias solo en Aragón, cifra que demuestra que continúa teniendo mucho tirón a pesar de la controversia que en ocasiones suscita. “Creo que la Federación Aragonesa de Caza es un ejemplo a seguir con la realización de este tipo de pruebas de caza menor con perro ya que se realizan en cotos de caza federados y con especies cinegéticas salvajes, algo muy importante a la hora de seleccionar a sus participantes para posteriores competiciones nacionales”, explica el zaragozano.

En cuanto al auge de detractores de este deporte, recuerda que se trata de una actividad ancestral que ha ido pasando de generación en generación. Algo que, en su opinión, no va a acabar. “Es importante que cada uno tenga la capacidad de disfrutar de lo que le gusta sin meterse en la vida de nadie. Llevamos años aguantando todo tipo de ataques y comentarios y en algún momento vamos a tener que contestar”, opina.

De hecho, anuncia que se está organizando una movilización en Madrid para defender la práctica de esta actividad y de su importancia en el mundo rural, a pesar de encontrarse completamente denostada hoy en día: “Para mí la caza es una suma de muchas cosas, de valores, de buenos amigos, y sobre todo una colección de grandes recuerdos y buenos momentos”.