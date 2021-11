El éxito de las bebidas aragonesas que fluye hasta África

Con solo 24 años, en 2003, Sébastien Defawe, natural de Bélgica y afincado en Zaragoza, puso la primera piedra de su empresa de alimentación y bebidas. Especializado en exportación gracias a un trabajo anterior en su país natal, durante los primeros años se dedicó, con mucho esfuerzo, a distribuir productos de grandes marcas españolas en el Caribe y África. Pero en 2012 decidió dar un paso más y crear sus propios productos. Hoy, FoodiBev International, perteneciente al grupo Nanumea Colned, distribuye sus bebidas y alimentos en un centenar de países, especialmente de África y Asia; vende 60 millones de latas de su producto estrella al año, así como 6.000 contenedores, y factura 50 millones de euros anualmente. Por si estas cifras no fueran suficientes para su carta de presentación, la compañía acaba de ser galardonada con el Premio a la Exportación 2020 de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza, en la categoría de Gran Empresa.

"Aunque nuestro nivel de facturación es relativamente alto, somos una empresa muy poco conocida. Este premio es un reconocimiento a esa labor en la sombra; significa ponernos en el mapa. Nunca nos habíamos presentado a un premio hasta ahora y ha sido un honor ganarlo", señala Sébastien Defawe, director general de FoodiBev International y propietario de la compañía junto con sus socios Marta López y Mark Verheijen.

La empresa produce bebidas con y sin alcohol, como zumos, vinos, cervezas, energéticas, así como con burbujas o de aloe vera; y productos lácteos, como batidos o yogures, entre otros; aunque su joya de la corona es, sin duda, Double Seven, una bebida energética comercializada en tres formatos y sabores (normal, cola y sin azúcar) de la que solo el año pasado se vendieron 60 millones de latas, y los planes de expansión apuntan a 100 millones este año y entre 150 y 200 en 2022.

Una de las claves del éxito de este y otros de sus productos es, según Sébastien Defawe, el marketing: "Los productos están bien, pero lo que realmente hemos hecho muy bien ha sido llegar a acuerdos con artistas locales, deportistas, cantantes que han ganado Grammys, futbolistas, un jugador de la NBA... un sinfín de personalidades que los han promocionado a base de canciones o spots publicitarios. Eso ha sido la clave, que los consumidores empaticen con nuestro producto y lo sientan como propio, a pesar de que se produzca en España", apunta. Otra de las claves fue dirigir Double Seven a todos los públicos, no solo a deportistas, como hacía la competencia.

África, Asia y el Caribe

Los productos de FoodiBev se exportan a más de 100 países, la mayoría de África, continente al que se destina el 70% de su producción, especialmente a estados del oeste como Senegal, Mali, Guinea o Costa de Marfil, entre muchos otros, dado que la empresa está presente en más de 40 países africanos. Hasta Asia llega el 20% de su producción y el 10% restante va a parar al Caribe.

"Empezamos en el Caribe porque lo conocía de mi empresa anterior y era una salida lógica, pero el Caribe tiene una virtud y un defecto: son islas tan pequeñas que no hay producción local, viven de importaciones, pero la población allí es limitada; hay un momento que si quieres crecer tienes que buscar alternativas. África era la segunda opción porque también tiene un mercado con muchos productos importados, por la poca producción local y por la inestabilidad económica y política. Metimos un pie en África empezando con Senegal, que es uno de los países de África del oeste más estables", explica Defawe.

Una vez dentro del continente africano, el equipo comercial de FoodiBev puso todo su esfuerzo en seguir ampliando este mercado, dadas sus características favorables para el negocio: "África es un continente con más de un billón de personas y el que más va a crecer en las próximas décadas, según datos oficiales. Son países donde la producción local no llega a todos los productos, por falta de infraestructuras o de materia prima. Vino, por ejemplo, no se produce en África, por lo que dentro de 20 años se seguirá exportando vino a África, porque no hay viñas y la climatología hace imposible tenerlas allí. África sigue siendo el continente estrella, entre comillas", concluye Defawe.