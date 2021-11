La médico rural Pilar Borraz dice que reorganizar el mapa sanitario en Aragón no significa perder facultativos

La médico rural Pilar Borraz, coordinadora del Centro de Salud de Mas de las Matas (Teruel), presidenta de la Junta de Personal en el Sector de Salud de Alcañiz y delegada sindical de FASAMET, ha asegurado que la propuesta de reorganizar el mapa sanitario de Aragón "no significa perder al médico, sino mejorar la calidad del servicio y ayudar a fijar población".

Así lo ha explicado a raíz de la celebración esta semana del 34 Congreso Aragonés Atención Primaria, donde los sindicatos médicos organizadores, FASAMET y CESMAragón, han presentado el documento 'Propuestas urgentes de mejora de la Atención Primaria', que, entre otras cosas, incide en la necesidad de un nuevo Mapa Sanitario de Aragón que sustituya al actual, aprobado en los años 80 del siglo pasado.

Pilar Borraz está unida a la medicina rural desde su infancia, como hija de un doctor en pueblos de Teruel. Es firme defensora de esta labor y ha explicado que, en su caso, tenía "muy claro" que quería "venir al pueblo a trabajar, a crear una familia y a ser feliz".

Según ha comentado, el modelo sanitario es de 1986 y "está obsoleto" por lo que "es preciso ajustarse a la situación actual y para que todo el mundo tenga la calidad asistencial que nosotros queremos", teniendo en cuenta que se ha perdido población.

No obstante, ha aclarado que su propuesta "no significa perder al médico, sino asegurar que el día asignado vamos a tener consulta, que no va a pasar que no podemos acudir". "Regular la organización es una cuestión complicada, y desde luego es dolorosa, pero al fin mejorar la calidad del servicio también puede ayudar a que se quede la gente", ha opinado.

Pacientes

Borraz ha comentado que, en el medio rural, los pacientes tienen una media de edad elevada y muchas patologías crónicas, por lo que requieren una atención sanitaria de calidad.

Por su parte, los profesionales que atiende varios pueblos han de estar "muchas horas en el coche y muchas veces por unas carreteras muy bonitas para hacer turismo, pero que cuando toca una urgencia vital o simplemente en invierno son complicadas y tienes que conocerte bien".

En este punto, ha comentado que, cada seis meses, el Servicio Aragonés de Salud abona el kilometraje, "pero no compensa el desgaste del vehículo ni el esfuerzo".

Por otra parte, en verano "doblamos y triplicamos el trabajo, porque son zonas que aumentan su población o donde llegan turistas pero no hay personal para hacer nuestras sustituciones de vacaciones, que necesitamos como cualquier trabajador".

A su entender, los puestos de difícil cobertura deberían facilitar un contrato de, al menos, un año para que las personas que los ocupan puedan plantearse quedarse en el medio rural. Además, se debe compensar económicamente a quienes eligen estas plazas.

"Lo están haciendo muchos ayuntamientos recuperando lo que antes se conocía como la 'casa del médico' para facilitar que puedan vivir o al menos parte de los días o en invierno", ha relatado.

Medios materiales

La facultativo ha apuntado que, en cuando recursos materiales, "en los pueblos pequeños hablamos con los alcaldes para acondicionar los consultorios aprovechando las subvenciones existentes con el material más conveniente, como electrocardiografos".

Sin embargo, "sí que necesitamos una mejor conexión a internet; esta misma mañana me ha costado quince minutos poder ver los resultados en una historia clínica electrónica, y eso te retrasa todo", ha puesto como ejemplo.

Otro punto en el que ha dicho que hay carencias es en ambulancias de soporte vital avanzado, "porque pueden coincidir dos urgencias vitales a la vez y también porque están centralizadas en Alcañiz y cuesta una hora llegar a pueblos como Cantavieja", ha especificado.