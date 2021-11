Mayte Pérez destaca la "honestidad" de Lambán, "un buen socialista", y dice que el PSOE está listo para ganar las elecciones

Con cariño y respeto ha elogiado la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, a Javier Lambán, un "buen socialista", "honesto", "que piensa lo de dice y dice lo que piensa". Ha iniciado su intervención en el 17 Congreso regional del PSOE-Aragón reconociendo que la etapa que se abrió hace una década "no ha sido un camino de rosas". "Estábamos en una etapa crítica, no compartíamos los recortes que se habían aplicado", ha detallado, para asegurar, acto seguido, que seis años después la realidad es "radicalmente distinta".

Sobre Lambán ha dicho que es un "buen socialista" porque "no rebla", no se resigna a la defensa de Aragón, ha aplicado la "socialdemocracia clásica", esa que se base, según ha detallado, en un fortalecimiento de los servicios en crear condiciones que permitan "generar oportunidades que creen riqueza" y que esta se reparta "como se merece". De él ha destacado que "no escatima ni un minuto de su tiempo en mejorar la vida de la gente, "como ha demostrado durante su enfermedad". Y ha puesto en valor la "generosidad" que supone ser capaz de llevar las riendas de un cuatripartito".

La también secretaria federal del Reto Demográfico se ha mostrado convencida de que la ministra Pilar Alegría será capaz de defender en Madrid la apuesta de Lambán por la Educación. De cara a 2023, ha asegurado que el PSOE "está preparado y listo para conquistar las elecciones, y para volver a ganar la confianza de la gente".

