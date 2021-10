Felipe Pétriz: "Los de pueblo sabemos de la importancia de la escuela rural"

Se ha jubilado tras 45 años de docencia y acaba de ser nombrado presidente del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo. Eso de descansar no va con usted.

Mientras la salud acompañe colaboraré en todo aquello que suponga devolver un poco de lo mucho que he recibido de la sociedad y, en particular, de la Universidad. Y la presidencia me permite contribuir a propiciar el desarrollo de una identidad europea y unos valores comunes en la sociedad y ayudar a que, entre las instituciones, fuerzas políticas y organizaciones socioeconómicas, Aragón sea un factor dinamizador en el proceso de construcción europea.

¿Qué representa para usted la Unión Europea?

Una oportunidad de agregar capacidades para que el sistema responda mejor a las demandas sociales. Hay que reforzar la identidad europea. Hay que hacer que los ciudadanos con información y, sobre todo, con participación tengan más conciencia del hecho de ser ciudadano europeo.

¿Qué objetivos se ha marcado?

Primero, dar a conocer el Consejo, que es un gran desconocido. No hay ninguna actividad que se le pueda ocurrir a un ciudadano español –aragonés, en particular– que no esté sometida a alguna norma de nivel europeo. Creo que falta conciencia ciudadana europea.

Hasta septiembre ha ejercido como catedrático de Matemática Aplicada. ¿Qué Universidad ha dejado?

Una Universidad comprometida con la mejora de la sociedad a través del conocimiento, que es su misión.

¿Y qué retos tiene pendientes?

El buen funcionamiento de cualquier organización depende esencialmente de los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas que la integran y que constituyen su principal riqueza. Estoy seguro de que la Universidad de Zaragoza, si dispone de la financiación necesaria, avanzará satisfactoriamente atendiendo a la doble tarea de creación y transmisión de conocimiento y también a su dimensión social, como reflejo de su compromiso institucional.

¿Qué es lo más importante que ha querido transmitir a sus alumnos?

Que salieran lo mejor formados. Creo que la formación en conocimientos, capacidades y habilidades y en valores es el eje central del acto educativo.

¿Qué balance hace de su labor como profesor?

No recuerdo ningún día que a las 8.00 haya dicho: ¡Otra vez a trabajar! Me he sentido privilegiado por trabajar en algo que para mí era disfrutar todos los días. He tenido esa gran suerte; y como además por donde he pasado me han reconocido y llamado para colaborar en puestos de responsabilidad, yo, satisfecho y agradecido.

¿Y de su etapa política? Fue secretario de Estado de Investigación del Ministerio de Ciencia y director general de Universidades.

Me sirvió para entender lo difícil que es gobernar.

Desde julio tenemos una ministra de Educación y FP aragonesa. Es algo muy positivo, ¿no?

A nivel personal me considero amigo de Pilar Alegría. Han depositado la confianza para ese Ministerio en una buena persona, trabajadora, con conocimiento de las competencias que tiene y con una capacidad de diálogo y un talante de búsqueda de consenso y de acuerdos sin límite. Si además le sumamos que es la primera ministra aragonesa, creo que es para sentirnos orgullosos.

En su discurso de posesión, Alegría destacó el papel de las escuelas rurales.

Los que somos de pueblo con mayúscula sabemos la importancia que tienen. Si he llegado a ser rector de la Universidad de Zaragoza ha sido fundamentalmente por el maestro que tuve en la escuela de mi pueblo: Aragüés del Puerto. La educación rural tiene unas dificultades adicionales. Estés en donde estés a lo que tienes que aspirar es a que el sistema educativo te dé la mejor respuesta.