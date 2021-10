El Espacio para la no discriminación de la DGA ya ha atendido a 181 personas este año

El Espacio para la igualdad y la no discriminación del Gobierno aragonés ha atendido a lo largo de este año a 181 personas a través de los distintos servicios con los que cuenta de asesoramiento, orientación jurídica o psicológica, entre otros. El 35,7% de los casos que llegan están motivados por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género y un 14,3% están relacionados con la discapacidad. El Departamento de Ciudadanía, a través de la Dirección General de Igualdad y Familias, destina a financiarlos cerca de 70.000 euros.

Estos son algunos de los datos que ha dado a conocer este jueves la directora general de Igualdad y Familia del Gobierno aragonés, Teresa Sevilla, con motivo de la presentación de este servicio que persigue "prestar una atención integral a todas aquellas personas que entiendan que han sufrido un trato discriminatorio, sea del tipo que sea". Este Espacio empezó a funcionar en 2017 y las personas interesadas en acudir pueden hacerlo a través de correo electrónico o teléfono. A finales del año pasado se pusieron en marcha los servicios dirigidos a personas LGTBI y sus familias y otro de formación prelaboral para la inserción en el mercado de trabajo de mujeres trans en situación de vulnerabilidad. Este 2021 se han creado los de mediación e intervención comunitaria, apoyo y orientación psicológica y asistencia jurídica. Todos ellos son gratuitos.

Entre los más demandados se encuentra el dirigido a personas LGTBI y sus familias que suma 70 atenciones y presta directamente la Asociación Somos LGTB+ de Aragón. También destacan las 36 personas que se han dirigido al servicio de atención psicológica, que empezó a funcionar el pasado 27 de mayo, y del que es responsable Rubén Somalo, contratado con la asociación Psicara. Somalo ha señalado que una de las situaciones más frecuentes son menores trans "con dificultades sociales" que viven en el mundo rural "donde no hay tanta visibilidad de la diversidad".

Asimismo ha llamado la atención sobre el "arma de doble filo" que está suponiendo la pandemia para este colectivo. Por un lado, a algunas personas "les ha llevado a pensar sobre su mundo, contactar con su realidad y dar el paso para sentirse ellas mismes". Por el contrario, otras "con más dificultades y realidades complejas", han visto empeorar sus problemas de angustia y sentimientos de culpa.

El último servicio en implantarse, este verano, ha sido el de orientación y asistencia jurídica especializada en materia de igualdad de trato, no discriminación y delitos de odio que se ha contratado con el Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde él se han realizado, hasta finales de septiembre, 17 intervenciones con posibles hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de odio, como insultos o agresiones verbales homófobos o por cualquier otra identidad sexual, acoso laboral por razón de raza y hasta un posible delito de aporofobia (rechazo al pobre). Su responsable, Patricia Luquin, ha destacado la importancia de denunciar estas situaciones para "que se ponga en marcha el mecanismo de la administración de justicia" y se llegue a determinar si son o no constitutivas de delito. Por ello desde el servicio se acompaña "hasta la denuncia" y aunque no se lleva de forma individualizada ningún caso, sí se hace un seguimiento de las que se formalizan.

35 entidades locales en la red de municipios de Aragón Diversa

Por otra parte, la directora general de Igualdad y Familia ha destacado el lanzamiento, este año, de la red de municipios por la diversidad, Aragón Diversa, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincia (Famcp), a la que se han adherido hasta la fecha 35 entidades locales (30 ayuntamientos, cuatro comarcas y una diputación provincial).

La presentación del espacio llevada a cabo este jueves coincide con la resolución de la primera convocatoria de subvenciones para proyectos de promoción de igualdad de trato, no discriminación y diversidad afectivo-sexual que por una cuantía total de 161.619 euros fue publicada el pasado miércoles en el BOA. La convocatoria consta de dos líneas, por una parte, la Promoción de la Igualdad de trato y no discriminación, por un importe total de 64.647,60 euros y, por otra, la de Apoyo a las personas LGTBI y sus familiares, por un importe total de 96.971,40 euros.