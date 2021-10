Se mueve el tablero político

Más que un otoño caliente, será aclaratorio. Los principales partidos del arco parlamentario engrasan sus congresos bien a nivel regional o nacional buscando rearmarse ante las próximas elecciones. En el caso de Aragón, se abren tres frentes que pueden condicionar el horizonte político a corto plazo en la Comunidad. En la orilla socialista, Javier Lambán reeditará su liderazgo en el congreso regional, pero desde Valencia Sánchez va a enviarle un mensaje rotundo en el cónclave que se celebrará la próxima semana: casi con seguridad, la ministra Pilar Alegría entrará en la Ejecutiva federal en un puesto destacado, lo que abre la puerta a que el relevo en Aragón a medio plazo lleve su nombre. En el Partido Popular, Génova está a punto de cerrar su nueva estrategia para Aragón, donde goza del faro de Jorge Azcón desde la alcaldía de Zaragoza. La reelección de Beamonte no está descartada, pero Casado quiere aprovechar el tirón del alcalde para intentar desbancar a Lambán del Pignatelli y, sostener, a la vez el mando en la quinta ciudad de España. Un movimiento que entraña riesgos ante el indiscutible liderazgo de Azcón en Zaragoza y que sopesa Casado antes de tomar una decisión.

El PAR sigue en su laberinto. Arturo Aliaga dice que no está para arrastrar el carrito del bebé, pero lo que no arrastra su partido, desde hace tiempo, son votos. Cada acción del PAR en los últimos años, desde el giro de Colón a abrazarse a Lambán pasando por no presentarse a las elecciones generales, se toma en un avispero donde no alcanza a distinguirse una luz tras su largo túnel. Ahora deberán decidir si apuestan por una renovación o esperan a que las urnas terminen por restar los errores de gestión política. El acuerdo con Ciudadanos no solo no es descartable sino que ambas formaciones lo sopesan, aunque lo nieguen. Pero la clave, a nivel regional, puede residir en Teruel Existe, una formación que se desdobla en plataforma cívica o partido según le convenga y que sigue sin justificar con inversiones el beneficio de su voto a Sánchez.