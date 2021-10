Las acusaciones critican que Laya hable de «acto político»

Los dos letrados de la acusación particular (Juan Carlos Navarro) y de la acción popular (Antonio Urdiales) criticaron la actuación de la exministra al no haber querido responder las preguntas que tenían preparadas.

«La exministra ha declarado, como buena política, que se permitió que esta persona entrara en España por unos tratados de Estado con un país tercero y que se autorizó por motivos humanitarios», señaló el letrado Juan Carlos Navarro. Al haber utilizado un pasaporte falso en el hospital de Logroño ocultando la identidad, Laya incidió en que tenían que actuar con «discreción» y «según la legalidad vigente». «Ha tirado balones fuera», recalcó Navarro.

No llegaron a formular sus preguntas las acusaciones porque la exministra anunció al principio de llegar que no iba a contestarlas. A través del juez Lasala y con arreglo a la doctrina Murray, las acusaciones preguntaron sobre la entrada a España del hijo de Gali, una persona que «no tiene pasaporte diplomático, ni estaba enfermo y que se conociera su personalidad no generaba problemas con otros países por la aplicación del acuerdo Shengen».

Al interrogarle sobre a quién trasmitió la entrada de Gali, la exministra dijo que al «conducto político normal» y se ciñó al acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 como secreto oficial. Urdiales, de la acción popular, calificó la declaración de Laya como «burlesca» por haber recurrido a ese amparo legal para no dar información. Y cuando el juez le preguntó si fue un acto administrativo, respondió que era «un acto político» y «no revisable».