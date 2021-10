La ralentización del ritmo de vacunación en la Comunidad provoca que caduquen unas 3.500 dosis

El descenso del ritmo de vacunación en Aragón desde verano, y que se ha acentuado en las últimas semanas, ha provocado que hayan caducado o estén próximas a hacerlo unas 3.500 dosis, cerca del 2% del ‘stock’ que tiene la Comunidad en estos momentos, que se sitúa entre las 180.000 y 200.000 unidades.

Luis Gascón, jefe de servicio de Prevención y Promoción de la Salud, explicó que la mayor parte de las dosis pendientes de inocular se guardan en los ultracongeladores del Servicio de Farmacia Hospitalaria del Clínico de Zaragoza, donde se reciben, conservan, custodian y dispensan las vacunas contra la covid a toda la Comunidad aragonesa. Allí se almacena aproximadamente el 75% del ‘stock’ y su vida útil es de unos nueve meses. "En función del uso que vayamos dándole podemos devolver esos viales o enviar a otros países", indicó. El resto de la reserva está distribuida por los diferentes centros de salud, donde las dosis se tienen que administrar, como muy tarde, en un mes, sobre todo de ARN mensajero (Pfizer y Moderna). "Hay diferentes lotes. Algunos han caducado, no demasiados. El porcentaje a nivel nacional es similar, alrededor del 2%", reconoció.

Sin embargo, antes de llegar a la fecha límite la Consejería de Sanidad impulsó diferentes estrategias, como el envío masivo de sms a quienes aún no han recibido ningún pinchazo o no han completado la pauta o la captación activa desde las consultas de medicina o enfermería e, incluso, desde los servicios de admisión. También se aumentó la administración de unidades con la inoculación de terceras dosis en residencias de mayores o pacientes inmunodeprimidos, se organizaron dos jornadas de vacunación sin cita previa y se ha iniciado la inmunización en el entorno laboral. "Procuramos que no caduquen y agrupar las dosis que se extraen de cada vial porque la vacuna sigue siendo un elemento valioso para nosotros", apuntó el coordinador de la campaña de vacunación en Aragón.

Desde mediados de septiembre no hay un suministro regular de viales y el Ministerio proporcionará las dosis que solicite el Departamento de Sanidad. La previsión es no recibir nuevos envíos al menos en 15 días porque, según dijo Gascón, "ahora hay ‘stock’ suficiente para hacer frente a las terceras dosis del grupo 7 y de residencias además de primeras y segundas".