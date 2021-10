Vacunarse contra la covid y la gripe de forma simultánea es seguro

Ya hay respuesta científica a una de las grandes dudas que planeaban entre los expertos de la Ponencia de Vacunas con vistas al inicio inminente en la segunda quincena de octubre de la campaña en España de inmunización contra la gripe y a la posibilidad de que estas inoculaciones masivas coincidan este año con el tercer pinchazo contra la covid entre los más mayores. Pues bien, el primer gran estudio científico sobre la combinación de ambas fórmulas ha concluido que simultanear ambos pinchazos no solamente no desencadena nuevos efectos secundarios desconocidos, sino que no altera la efectividad de las vacunas.

La investigación, publicada en las últimas horas, ha sido dirigida por expertos del Centro de Ensayos de la Universidad de Bristol y de los Hospitales Universitarios de Bristol y Weston NHS Foundation Trust (UHBW), en el Reino Unido. El estudio, en esencia, se basó en administrar en el mismo instante dos inyecciones en brazos opuestos a 679 voluntarios de 12 zonas de Inglaterra y Gales que ya habían recibido el primer pinchazo contra el coronavirus y que estaban a la espera de completar la pauta.

Un grupo recibió una inyección contra el coronavirus y una vacuna contra la gripe en una primera visita, con un placebo en una segunda visita, y otro recibió una inyección de covid-19 y un placebo el mismo día, seguido de una vacuna contra la gripe el segundo día. En las pruebas se usaron tres marcas comerciales diferentes de profilaxis contra la gripe y vacunas de Pfizer y Astrazeneca. Seis combinaciones en total.

Sin cambios

"Las respuestas inmunitarias tanto a la vacuna contra la gripe como a la covid se conservaron cuando se administraron juntas", es la principal conclusión de este estudio denominado 'Combining Influenza and COVID-19 Vaccination' (ComFluCOV) y que los autores tienen intención de publicar en breve en la prestigiosa revista 'The Lancet' para su discusión por parte de la comunidad científica.

La segunda conclusión es que la mezcla no desató reacciones anormales o diferentes a las de las dos vacunas por separado. "Los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección y fatiga", apunta el informe que, no obstante, reconoce que con "algunas combinaciones" de las diferentes marcas " hubo un aumento en la cantidad de personas que informaron al menos un efecto secundario". Sin embargo, el estudio zanja que las "reacciones fueron en su mayoría leves o moderadas". O sea, similares a los efectos adversos de las profilaxis sin combinarse. El estudio concluyó que el 97% de los participantes dijeron que estarían dispuestos a recibir dos vacunas en la misma cita en el futuro.

"La calidad de los datos proporcionados por los participantes fue excelente. Es reconfortante que los resultados sugieran que no hay preocupaciones de seguridad cuando se administran juntas covid-19 y las vacunas contra la gripe ", explicó Chris Rogers, profesor de Estadística Médica y Ensayos Clínicos y Director del Centro de Ensayos de Bristol. "Este es un paso realmente positivo que podría significar menos citas para aquellos que requieren ambas vacunas", apuntó el investigador jefe Rajeka Lazarus.

Tercera dosis

Las conclusiones provisionales de esta investigación están siendo analizadas muy de cerca ya por la Ponencia de Vacunas y los miembros de la Comisión de Salud Pública, que dan por sentado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el próximo lunes dará luz verde a inocular la tercera dosis a los grupos de mayor edad y no solo a los usuarios de residencias de mayores, inmunodeprimidos y personas trasplantadas, como hasta ahora se está haciendo en España.

La vacuna contra la gripe está recomendada para personas mayores de 65 años con especial énfasis quienes viven en instituciones cerradas, y para personas de entre 6 meses y 65 años con riesgo de complicaciones derivadas de la gripe por presentar una enfermedad base.

También está recomendada para personas que puedan transmitir la gripe a aquellas que tienen un alto riesgo de presentar complicaciones y personal sanitario y sociosanitario, y grupos considerados esenciales.

Los expertos de la Comisión de Salud Pública insisten en que este año especialmente es importante vacunarse contra la influenza porque se espera un importante repunte de casos por el fin o relajación de las restricciones y otras medidas contra la covid. Durante la campaña 2020/2021 acciones como el uso de mascarillas o el mantenimiento de la distancia social llevó a la gripe en España a niveles mínimos (prácticamente testimoniales), desconocidos desde que existen registros sobre la evolución de esta enfermedad.