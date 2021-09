Pilar Alegría, Quique Peinado, Henar Álvarez, un whisky y un perreo

La ministra de Educación, Pilar Alegría, fue la protagonista del comienzo del programa de 'Buenismo Bien', emitido ayer, que presentan conjuntamente Manuel Burque, Quique Peinado y Henar Álvarez. Fueron los dos últimos los que vivieron en primera persona una anécdota con la zaragozana que tuvo lugar el pasado jueves, en las inmediaciones de La Ser, donde se graba el programa.

☺La verdad que fue momentazo de @BuenismoBien. Y @henarconh estuvo como una reina.



Pero @quiquepeinado no me llames señora que nos llevamos dos años 🤣 https://t.co/5lDjcVDVPm — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) September 30, 2021

Me ha llamado reina una ministra. Pues ya estaría. ;) https://t.co/0cOMCzgf6U — Henar Álvarez (@henarconh) September 30, 2021

Alegría se topó con el periodista y la humorista, que en ese momento tomaban algo en un bar. "Vimos a una señora muy elegante, guapísima, que se nos acercaba", contó este miércoles Quique Peinado en lo que calificó como 'El episodio'. "Henar estaba con un whisky y un cigarro a las dos de la tarde. Era dantesco", bromeó. El también presentador de 'Zapeando' siguió contando que la ministra se bajó la mascarilla y se presentó. Alegría conocía a Peinado, entre otras, cosas, porque le había escrito pidiéndole participar en el programa.

En la conversación, según relató Peinado, se mostró dispuesta a acudir. "Es una señora majísima, muy simpática", coincidieron ambos. Pero en medio de aquel ambiente distendido, Henar Álvarez se lanzó en barrena: "La miró de arriba a abajo y le dijo a la ministra: ¿Tú quieres perrear?", relató Peinado. "Fue graciosísimo", dijeron Álvarez y Peinado.

La humorista, incluso, llegó a decir de Alegría: "Tiene aura de persona guapa, que te envuelve". "Hazle la pelota, hazle", terció Burque.

La anécdota no quedó ahí, sino que, tras ser contada en el programa, ha seguido esta mañana a través de twitter, donde la propia Pilar Alegría se ha dirigido a ambos en términos cariñosos, aunque con tirón de orejas incluido: "La verdad que fue momentazo de 'Buenismo Bien', Henar Álvarez estuvo como una reina, pero Quique Peinado: no me llames señora que nos llevamos dos años".