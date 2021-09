Jamones Bronchales, el catedrático comprometido, el añorado directivo y un empresario de largo recorrido

La Cámara de Comercio de Zaragoza aprovechó el acto de celebración de su 135 aniversario para realizar el acto la entrega de los premios Basilio Paraíso que no pudo celebrar el año pasado por la pandemia. A los nombres de los tres galardonados anunciados en su día -el empresario Miguel Carreras, el directivo José Longás y el catedrátioco Vicente Salas- decidió unir el de Francisco Nácher, emprendedor de Jamones Bronchales, un secadero ubicado a 1.500 metros de altura en esa localidad turolense cuya proyección se disparó en plena crisis de la covid.

"Llegamos a registar 200 llamadas por minuto" apuntó Nácher al hacer referencia al momento en el que llegó a vender en tres días los 3.000 jamones que tenían en ‘stock’ gracias al vídeo que difundió a través de la red de ‘networking’ BNI y que en solo cuatro horas ya se había convertido en viral. Nácher se mostró orgulloso y feliz de recibir este reconocimiento, con el que reivindicó el producto local y la importancia de apoyar la actividad económica en el medio rural.

El del empresario turolense fue un discurso sentido, emotivo, con agradecimientos sinceros a instituciones, trabajadores y familia, un tono que se mantuvo después en las palabras pronunciadas por quienes recibieron también reconocimientos.

Vicente Salas destacó la importancia de que la Cámara quisiera entregar uno de sus ‘Basilio Paraíso’ a la actividad docente e investigadora y destacó la buena relación que ha mantenido con las Cámaras (la de Barcelona y la de Zaragoza) y el orgullo de colaborar con algunos de quienes fueron sus alumnos, entre ellos el mismo Manuel Teruel.

Especialmente emotiva fue la entrega del premio a José Longás, que dirigió BSH Electrodomésticos (Balay) durante 17 años, que fue consejero de HENNEO y Saica y que falleció en mayo pasado. Su viuda, Marian Viejo, lo recibió con entereza contenida y recordó la alegría con la que el añorado Pepe se enteró de que sería galardonado por la Cámara.

Miguel Carreras habló de modo espontáneo y entrañable de su larga trayectoria empresarial (tiene 87 años) y recordó a su hijo fallecido en octubre de 2020, José Luis, en medio del aplauso general. "Este premio es inmerecido, pero muy apreciado", dijo. "Te has pasado conmigo Manolo, dices que somos amigos y de la familia, pero te has pasado" espetó en el escenario al presidente de la Cámara de Zaragoza. "Yo solo soy un humilde trabajador, que estudié pero no terminé y me da vergüenza reconocerlo, lo bueno es que mis hijos y mis nietos sí se han licenciado" apuntó en otro momento. "Yo voy a divertirme a la empresa" recalcó.