"Lo que más cuesta son los libros, son 276 euros por los dos mayores"

Comprar cuadernos, renovar el estuche o la mochila y programar las extraescolares copan las jornadas de las familias previas al inicio del curso escolar. "El gasto más elevado son los libros, 276 euros entre los dos mayores", declara Beatriz Martínez, madre de Candela y Rubén, de 4 años; e Ixeia, de 8 meses. Además, en el caso de los mayores, este año tiene previsto desembolsar unos 112 euros para pantalones y zapatos. "Afortunadamente las chaquetas, camisetas y polos todavía les valen", recalca. Luego –enumera– habría que sumar los gastos de rotuladores, lapiceros, sacapuntas... alrededor de 50 euros por los dos y otros 160 de fotocopias, fichas y otros materiales que utilizan en el centro.

"Este año fuimos previsores y antes de irnos de vacaciones llevamos la lista con los materiales solicitados para el nuevo curso a una papelería del barrio que nunca falla", declara. Para adquirirlos, señala, tienen en cuenta la calidad, con el objetivo de que "los estuches duren unos años y las tijeras no se rompan al segundo día". No obstante, el diseño no pasa desapercibido: "Me hace ilusión elegir uno divertido y original. Son pequeños objetos que les van a acompañar en el aprendizaje diario".

En el caso de los libros, los adquirieron en el propio centro, puesto que les ofrecen la opción de pagarlos en dos plazos. "Solo queda recogerlos el lunes", afirma.

Más allá del gasto propio del inicio del curso, habrá que sumar el comedor escolar de los mellizos, "porque si no la conciliación familiar y laboral no es posible" y las extraescolares. "Les preguntamos a los niños para ver a qué se querían apuntar y contestaron que a teatro, natación, baloncesto, baile, yoga, dibujo, música...", comenta divertida. Finalmente se decantaron por el yoga, lo que supone otros 35 euros al mes por niño. "Está previsto que vayan los viernes, por lo que les irá bien para relajarse un poco y canalizar ese exceso de energía. También me gusta la idea de que trabajen la flexibilidad", asegura. Además, en el caso de Ixeia, la guardería supone el mayor desembolso, con unos 300 euros al mes.

Afrontar todos estos gastos, en alguna ocasión, puede suponer quebraderos de cabeza, pero las familias, al igual que Beatriz y Carlos hacen el "esfuerzo" para que sus hijos se "formen y este mundo sea un poco mejor".

En su caso, además, cuentan con una ayuda de 100 euros al mes por ser familia numerosa, que se suma a otros 100 –por ser madre trabajadora– hasta que la pequeña cumpla 3 años. "También contamos con el bono social de electricidad y con el carnet de familia numerosa nos hacen descuentos en algunos comercios, que varía entre el 5% y el 10% habitualmente", recuerda.