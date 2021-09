Gran Premio de Aragón en Motorland: dónde comprar las entradas

El Gran Premio de Aragón de Motorland ya se encuentra a la vuelta de la esquina. El circuito de Alcañiz celebrará la competición el próximo fin de semana del 10 al 12 de septiembre. A fecha de viernes 3, en torno a 10.000 entradas han sido ya vendidas, pero el aforo habilitado para los aficionados es de 19.992 plazas. Se trata de uno de los grandes eventos del territorio nacional con más concentración de personas desde que estallase la pandemia, por lo que servirá de prueba para disfrutar de uno de los campeonatos deportivos en liza más potentes a nivel internacional.

Marcada por las medidas sanitarias de prevención, la asistencia al GP de Aragón entra en su semana decisiva, momento en el que los aficionados también tienen en cuenta las condiciones climatológicas de cara a disfrutar del campeonato, el viernes y sábado de entrenamientos y clasificación y el domingo de carrera de Moto1, Moto2 y Moto GP. Las entradas son válidas para los tres días y deben presentarse cada día que se acceda (formato digital o impresas) a las instalaciones. Teruel volverá a ser la provincia internacional del motociclismo.

Entradas del Gran Premio de Aragón de Motorland

Las gradas habilitadas para este Gran Premio de Aragón 2021 son la 1A; 1B; 1C; 3B (Zona Club de Fans Marc Márquez); 3C; pelouse 4 (Zona Club de Fans Maverick Viñales); pelouse 6 (Zona Club de Fans Álex Rins); 7A; y 7B (Zona Club de Fans Valentino Rossi). De manera oficial, los tickets pueden ser comprados a través de la página web de Motorland Aragón (tickets.motorlandaragon.com). Los precios de las entradas, que salieron a la venta el 3 de agosto, oscilan entre los 48 y 116 euros. En caso de que el interesado tenga dudas sobre medidas o asistencia, se habilita el correo tickets@motorlandaragon.com para solucionar las preguntas.

Este año, debido las restricciones establecidas por el Gobierno de Aragón y Sanidad, la zona de Camping y Gampling no estarán disponibles para los aficionados en Motorland. En otro orden de información interesante, tienen acceso con entrada reducida los niños entre 3 y 13 años y los mayores de 65 -se tendrá en cuenta la edad en el fin de semana del evento, no en el momento de la compra de entradas-. Además, tienen acceso gratuito los menores de 3 años que no ocupen asiento.