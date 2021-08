Mariví Broto: "El Estado ha pedido a las entidades que acogen refugiados que reserven plazas para los afganos"

¿Qué capacidad tiene Aragón para acoger refugiados afganos?

Aragón ha logrado asilar a 3.924 refugiados, 323 este último años. Ninguno procedía de Afganistán. Los países de los que más hemos recibido son Venezuela, Colombia, Ucrania. Cuando una Comunidad recibe refugiados hay que hacer unos itinerarios de inserción con recursos educativos, sanitarios, laborales. El Estado tiene un convenio con cuatro entidades (Cruz Roja, Fundación Cepaim, Accem e Hijas de la Caridad) y con ellas negociará la llegada de los que quieren venir.

¿Se ha puesto en contacto con ellas?

Hablamos puntualmente y he visitado sus equipamientos. La relación que tenemos es constante.

¿Cómo ven ellas la situación?

Están dispuestas a acoger a refugiados. Y nosotros estamos dispuestos a seguir ese protocolo.

¿Se reunirá con los ayuntamientos de la Comunidad que han ofrecido su colaboración?

No es una cuestión de ofrecer pisos, sino de saber qué capacidad tenemos y si estos refugiados quieren venir a Aragón. La DGA tiene recursos y están a su disposición. No es cuestión de llevarte un afgano a tu casa, sino de que podamos ayudarle a llevar un proceso de vida autónomo.

Como mujer, ¿qué le parece el retroceso de derechos que implica que los talibanes gobiernen Afganistán?

Como persona me parece dramático, y como mujer, escalofriante. El 60% de los universitarios eran mujeres y, en cuanto han triunfado los talibanes, les han dicho que no vuelvan y sus profesores se han despedido de ellas. Me parece un drama, una tristeza y algo que como sociedad democrática no podemos consentir.

¿Llega tarde la respuesta de España para rescatar de Kabul a intérpretes y colaboradores?

Ahora ya no podemos lamentarnos, pero Afganistán es un fracaso. Tenemos que dar la mejor respuesta posible en la repatriación. La represión va a ser muy fuerte.

¿Se ha puesto en contacto el Gobierno con la DGA para informar sobre el reparto de refugiados?

Estoy convencida de que lo hará.

¿No lo ha hecho todavía?

Sé que ha pedido a las entidades que reserven plazas. Que no avancen en el refugio de otros países. Hay que hacer las cosas bien.

¿A las que trabajan aquí en Aragón?

Sí. Con la experiencia que tenemos hemos visto que en un momento determinado las entidades no tienen plazas preparadas. Siempre las hemos ayudado para que puedan gestionar recursos para poder acoger