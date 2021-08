Ayuda aragonesa en Haití: "La gente vivía todavía sobre los escombros del terremoto anterior"

Haití volvió el pasado sábado a verse sacudido por un terremoto. Once años después, la tierra tembló con virulencia en el país caribeño, esta vez dejando unos 2.000 muertos y 10.000 heridos, según los últimos datos. Al seísmo de 7,2 grados en la escala Richter le ha seguido esta semana una tormenta tropical, que ha terminado por arrasar varias zonas del suroeste del país. Desgracia sobre desgracia en uno de los rincones más pobres del mundo, en el que las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno luchan por que no sea olvidado.

"La gente vivía todavía sobre los escombros del terremoto anterior", lamenta Francisco Carril, director de la Fundación Proclade, una de las que trabajan en el país y que pertenece a la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). En esta ocasión, cree que ha sido un terremoto "más leve", ya que el seísmo de 2010 dejó 200.000 muertos, pero le ha cogido al país en peor situación. "Añades elementos de catástrofe sobre una situación catastrófica", lamenta. Muchos desplazados seguían viviendo en chabolas en la capital, Puerto Príncipe. La situación actual es "dramática" porque continúa habiendo desaparecidos.

Bolsas de comida con fondos aragoneses

La nueva catástrofe natural ha cogido a la organización humanitaria española, impulsada por misioneros claretianos, llevando a cabo este año un programa de reparto de comida en la isla con fondos del Gobierno de Aragón dirigidos a la cooperación internacional. Ayuda aragonesa que se traduce en bolsas de comida con alimentos básicos como arroz, maíz, alubias, leche y jabón. Cada mes se entregan kits a 3.350 personas. En las zonas rurales, donde hay posibilidad de cultivar, se donan también semillas, con dos entregas al año para 240 hogares.

El terremoto ha hecho que se incorporen nuevas necesidades. "Los misioneros nos solicitan, sobre todo, el envío en estos días de recursos para la compra de medicinas y productos para curar heridas, desinfectantes y demás", explica Carril. Entre ellos, el padre Maxo, que ha lanzado un mensaje a través de las redes sociales. En la cuenta de Twitter de la organización ha relatado la dureza de la situación actual, con el paso de una tormenta tropical, mientras "hay muchas personas debajo de los escombros y familiares que están tratando de rescatarlos con sus propias manos".

El P. Maxo, misionero que vive junto a otros 3 claretianos más atendiendo las parroquias de Nazon y Cazale, cerca de Puerto Príncipe, se encuentra profundamente abatido por la situación que está viviendo el sur de Haití. “Solo nos preocupa centrar la mirada en los damnificados” pic.twitter.com/0fh81iJE6Q — Claretianos Santiago (@cmfsantiago) August 18, 2021

El programa que se desarrolla este año se centra en las zonas de Nazón, Cazale y Sabambón, lejos del epicentro del sismo, pero los misioneros buscan ahora cómo llegar a los lugares más afectados. La organización ha sido una de las que ha lanzado estos días una iniciativa de captación de fondos para atender la nueva situación.

Familias Unidas es otra de las pocas oenegés que siguen trabajando en el país, en el norte, en la frontera con la República Dominicana. "Pese a las dificultades, es el país más pobre de Latinoamérica, con diferencia, y siempre se ha incluido como prioritario", explica Jonathan Egea, responsable de proyectos, sobre los fondos de cooperación autonómicos que también ha recibido en la última convocatoria esta organización independiente zaragozana. Allí ayuda a mejorar los cultivos de alimentos de subsistencia (habichuelas, berenjenas y maíz, entre otros) y hace chequeos a niños menores de 7 años, muchos de ellos con desnutrición.

Chequeos a niños en Haití por la ONG zaragozana Familias Unidas. Familias Unidas

"A pesar de que somos pocas, porque no es fácil, tenemos un deber de tener una presencia allí", señala sobre el papel de las oenegés. La entidad aragonesa, fundada en 1998, cuenta con experiencia en proyectos en Nicaragua, República Dominicana y Colombia, que han contado con el apoyo de las distintas administraciones aragonesas.

Cáritas Diocesana de Zaragoza también ha iniciado la Campaña de Emergencia 'Cáritas con Haití'. "El epicentro del terremoto es uno de los escenarios donde Cáritas Española ha venido centrando en los últimos diez años, junto a Cáritas Les Cayes, los esfuerzos de reconstrucción puestos en marcha tras el devastador terremoto de enero de 2010", han explicado desde la oenegé de la Iglesia católica que ya ha movilizado una partida de sus fondos. El país tiene unos 11 millones de habitantes.

Otras organizaciones con experiencia en catástrofes como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja han enviado este jueves desde Panamá 37 toneladas de ayuda humanitaria. En el cargamento hay kits de higiene, lonas impermeables; mantas y equipos de cocina, entre otros. Cruz Roja Española cuenta con delegación en Puerto Príncipe. La entidad ha recordado que este jueves se ha conmemorado el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, en una semana en la que además de la catástrofe en Haití, los esfuerzos de las oenegés y los gobiernos se dirigen a Afganistán, tras la llegada de los talibanes.

Ayuda humanitaria para Haití. Bienvenido Velasco/EFE

"El mayor problema que hay en Haití es la seguridad. Es un estado fallido"

Hambre, deforestación y corrupción

Las organizaciones humanitarias sufren las dificultades del país que algunas definen como "estado fallido". Atraviesa una "situación cronificada de hambre", unida al desastre medioambiental que supone la deforestación, provocada por la tala incontrolada de árboles para conseguir carbón, la corrupción y el aumento de la violencia. A la pobreza se suma la situación política inestable, con el asesinato en julio de su presidente, que se ha atribuido un grupo de mercenarios colombianos al que habría contratado un exfuncionario haitiano, según declaraciones de los presuntos autores. "El país no tiene capacidad para reaccionar ante una catástrofe. Sufre una situación de abandono total", denuncia Egea.

"El mayor problema que hay en Haití es la seguridad. Es un estado fallido", lamenta Agustín Gavín, presidente de la organización Arapaz, una oenegé aragonesa con 30 años de historia, que trabaja con la Federación de Caficultores de la Región Sur (Fedecares) de República Dominicana. Hace dos años viajaron a Haití repartiendo ayuda humanitaria en la frontera entre ambos países, después de haber acudido tras el primer terremoto. Entonces "se mandó mucha ayuda humanitaria desde Aragón", recuerda. Ahora, se estudia también hacerlo, pero pide que algún organismo como Naciones Unidas entre en la zona para "garantizar la distribución".

Búsqueda entre los escombros en Haití. Orlando Barría/EFE

"La situación política del país es muy difícil. Es un país que está en preguerra civil. Un estado con muchos problemas de desarrollo político, que está al borde del estado fallido", añade Enrique Mur, jefe de mando de Bomberos de Zaragoza que colabora con Bomberos Unidos Sin Fronteras. Esta última, que cumple 25 años, se prepara por si puede ayudar en la actual situación en Haití, como ya lo hizo en el terremoto anterior.

"El tipo de construcción de Puerto Príncipe no tiene ninguna planificación sismológica e incluso el hormigón es de una calidad insuficiente para manejar situaciones de un temblor de tierra"

"Estuve en 2010 y al año siguiente regresamos para un proyecto de cooperación para la implantación de prótesis en intervenciones de traumatología", recuerda Mur. No olvida la imagen de devastación en el país con todas las infraestructuras dañadas. "No había agua potable", señala, lo que favoreció la aparición de enfermedades como el cólera. Considera que la situación precaria del país hace que sea el "escenario perfecto para una catástrofe humanitaria", empezando por las viviendas. "El tipo de construcción de Puerto Príncipe no tiene ninguna planificación sismológica e incluso el hormigón es de una calidad insuficiente para manejar situaciones de un temblor de tierra", explica. Ello pese a estar ubicado en una zona con una falla cerca.

La pandemia de covid-19 había dificultado la vida diaria desde el año pasado, aunque Carril reconoce que no hay datos oficiales. "Hay contagios, pero nadie es capaz de contabilizarlos", afirma desde Proclade. "Con todas las restricciones y la inseguridad, la gente no tiene de qué vivir", reconoce, porque "la mayoría de población se dedica al comercio informal. Va vendiendo lo poco que consiguen o tienen y les da como mucho para superar el día. Es una batalla diaria". Para intentar paliar la necesidad de agua se han adquirido también 670 cubos para otras tantas familias y se han instalado 20 puntos de lavados de manos.

"La mayoría de población se dedica al comercio informal. Va vendiendo lo poco que consiguen o tienen y les da como mucho para superar el día. Es una batalla diaria"

Todos coinciden en que el problema del país es "estructural" y miran cómo su vecina República Dominicana, con la que comparte la isla La Española, ha conseguido avanzar como país estable. Esto ha hecho que muchas personas traten de cruzar la frontera, para vivir o para buscar algún medio de vida.

A Proclade le preocupan las consecuencias futuras. "A dónde va esta gente, qué va pasar con los que han perdido sus casas", se pregunta Carril, en un país que carece de medios y atención de todo tipo. "En estos momentos es el caos. Un agujero negro en el mundo", lamenta Gavín, con experiencia en trabajo humanitario en países y zonas en guerra como en su día los Balcanes. Incluso una catástrofe como la actual ha quedado en parte eclipsada por la tragedia de otro de los países más pobres del mundo como es Afganistán. "Hay un gobierno ausente, un primer ministro provisional sin capacidad de tomar decisiones y reaccionar ante una catástrofe", afirma Egea.

Para Carril, "el gran reto es que no nos olvidemos de Haití".