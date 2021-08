La edad de los hospitalizados por covid en las ucis baja y la mayoría no están vacunados

Las amplias coberturas de vacunación que se han alcanzado en las franjas de edad más avanzadas y con mayor riesgo de mortalidad han dibujado un escenario diferente en la presión en el sistema de salud por coronavirus. Sin embargo, pese a la generalización de la inmunización, las autoridades sanitarias recomiendan no bajar la guardia. De hecho, el incremento de contagios (este domingo se notificaron 474) ha disparado las hospitalizaciones: en julio se han multiplicado por más de cuatro, pasando de 75 pacientes covid ingresados a principios del mes pasado a 345. En esta onda epidémica ha cambiado el perfil del enfermo, muchos sin la pauta completa de las vacuna. Las ucis atienden a 43 personas (el 1 de julio eran 15), con una media de edad menor que en las cinco oleadas anteriores.

Así lo asegura Javer Marzo, director de Atención Primaria y Hospitales del Salud, quien concreta que las unidades de intensivos han recibido a enfermos desde los 23 años a más de 80: "Si quitamos los extremos, tenemos muchos pacientes entre los 30 y 50 años. Son mucho más jóvenes, lo cual es absolutamente lógico, porque las poblaciones mayores están inmunizadas". Los ingresados "o no están vacunados o no tienen la pauta completa", asegura.

Un dato que comparte Evelyn Lombarte, intensivista del Hospital Miguel Servet. El pasado miércoles, de los pacientes que atendían en la uci en este centro solo dos habían recibido la pauta completa, pero no habían desarrollado la inmunidad necesaria: "En la uci no tenemos pacientes vacunados sin una patología grave de base". "La enfermedad –añade– es igual que en otras oleadas. El tratamiento no ha cambiado y el manejo del enfermo tampoco". En el Servet, los pacientes covid están en la uci coronaria y también se ha empezado a ocupar la polivalente. Las otras dos unidades se reservan a enfermos de otras patologías. «Si la incidencia de casos no baja, seguirá aumentando», apunta Lombarte. Para el jefe de servicio de la uci del Clínico, Juan José Araiz, "la presión no es similar a otras olas, pero hay que ser cautos. La edad es ligeramente inferior y da la sensación de que van a ir mejor más rápido", pero "hay preocupación e incertidumbre".

Marzo recuerda que, de los contagios totales, un 5,5% se da en personas con la pauta completa y un 11,4%, en los que están pendientes de la segunda dosis, por lo que la gran mayoría de las infecciones se registran entre quienes no están inmunizados. Un porcentaje que se extrapola a la hospitalización: en torno al 90% de pacientes no está vacunado o solo tiene un pinchazo. La efectividad de la vacuna no es total, pero "previene la enfermedad grave y disminuye la posibilidad de transmisión", resume.

"Al principio llegamos a tener hasta cinco ingresos diarios"

La gran carga asistencial que asumió la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico Lozano Blesa se refleja en los datos que maneja el jefe del servicio, el doctor Juan José Araiz, y que presentó antes de que se desatase la sexta oleada de la pandemia al equipo y a la dirección del centro. El informe covid-19 de este servicio demuestra que, entre marzo de 2020 y principios de junio de este año, atendieron a 423 pacientes críticos.

En la primera oleada recibieron a 95. El pico de ingresos se registró el 2 de abril, con 57 enfermos. La ocupación superaba con creces la capacidad estructural de la uci del Clínico, con 34 camas. Araiz recuerda que los peores momentos de la pandemia se vivieron "sin ninguna duda, al principio". Entonces, cuenta, llegaron a tener "hasta cinco ingresos diarios", y hubo que recurrir a "respiradores de todo tipo", ante la escasez inicial que hubo de estos equipos. El 22 de mayo despidieron al último paciente covid en dejar la uci durante esa onda epidémica. Sin embargo, tras casi dos meses sin recibir a personas con esta infección en la unidad de intensivos, el 16 de julio de 2020 ingresó el primer paciente de la segunda oleada y, dos semanas después, empezaron ya con ocupaciones medias del 95%. Y conforme aumentaba la presión en las sucesivas olas, se llegó, incluso, al 120 o 130%, habilitando camas fuera de las unidades o doblando boxes.

Entre la segunda oleada y principios de junio, se atendió a 328 enfermos covid. La cifra va aumentando de forma progresiva en este nuevo rebrote. A mediados de la semana pasada, el número total de pacientes covid en la uci del Clínico durante toda la pandemia ascendía ya a 431.