Gascón: "Alcanzaremos el 70% de la población inmunizada en dos semanas"

El ritmo de vacunación se ha ralentizado. ¿Qué ha ocurrido?

En junio se dio un empujón enorme a la vacunación y ahora ha vuelto a los niveles de mayo. Pero seguimos con lo previsto.

¿Cuándo se alcanzará el reto del 70% de personas inmunizadas?

Nos quedan un par de semanas aproximadamente. La idea es que en la primera semana de agosto o, como mucho, en la segunda consigamos ese 70% de vacunación entre los mayores de 12 años. Ya estamos en el 61,3%.

¿Aragón conseguirá así la ansiada inmunidad de grupo?

La cifra mágica del 70% debe tomarse con cautela. Efectivamente, era el objetivo a conseguir, que suponía poner dificultades a la transmisión del coronavirus. Pero el virus no deja de circular y probablemente necesitemos incrementar algo más ese porcentaje.

¿Y cuál sería la meta?

Sigue siendo esa, en el periodo que nos habíamos marcado. Tenemos que seguir vacunando e introducir una y otra vez estrategias de captación. Por encima de 40 años la cobertura de quienes han recibido al menos una dosis, y que están en proceso de vacunación, es del 91,2%. Es un porcentaje elevadísimo, sobre todo en aquellos segmentos de población donde más daño hace la enfermedad.

Han abierto ya las agendas a menores de edad. ¿Cuándo se van a anunciar nuevos grupos?

Va a depender mucho de la planificación de suministros en el mes de agosto. En nuestro modelo de vacunación necesitamos tener una idea clara de cuántas dosis nos van a llegar, especialmente de Pfizer y Moderna. En cuanto lo sepamos, podremos organizar el proceso de dos o tres semanas e ir bajando las edades de vacunación. La semana que viene podremos abrir, al menos, dos grupos más.

¿Cómo será este proceso?

La idea es seguir con el mismo mecanismo de autocita, que seguirá siendo Primaria. Es una apuesta que todavía no está cerrada porque insisto en que la vacunación en estas edades va a depender mucho de los suministros de agosto.

¿Qué cobertura establecen en la franja de 12 a 17 años?

Este es un país acostumbrado al calendario de vacunación infantil y se esperan cifras similares al resto de grupos, por encima del 80%.

¿Cuántas vacunas se van a inocular la próxima semana?

Distribuiremos unas 63.000 dosis: 50.000 de Pfizer, 10.000 de Moderna y el resto de Astra Zeneca para segundas dosis.

Hasta ahora solo han adelantado el pinchazo unas 3.000 personas, el 10%. ¿A qué se debe este escaso porcentaje?

Pensamos que muchos de los que están citados para agosto no han querido modificar la fecha de vacunación porque se han organizado el verano alrededor de ella. Esperamos que se vaya sumando alguno más. Hay suficientes huecos y dosis para completar la pauta.

¿Qué consecuencias puede tener que no se adelante la vacunación en esta franja de edad?

Es importante completar la pauta de vacunación con Astra Zeneca, pero la primera dosis genera una protección por encima del 70%.

¿Se podría unificar en agosto la vacunación de este colectivo?

Más del 60% de las 19.000 dosis que faltan por inocular de Astra Zeneca entre las personas de 60 a 67 años se pondrán en la primera semana de agosto en los centros de salud, no hemos previsto ninguna medida excepcional.

¿Cuántos jóvenes contagiados en esta ola no se podrán vacunar hasta dentro de seis meses?

Es difícil de calcular, pero esta onda epidémica se ha centrado mayoritariamente entre los 15 y los 24 años. En conjunto serían varios miles los que tendrían que esperar a vacunarse medio año.

¿Eso supone un problema en la planificación de la campaña?

No, quedan con inmunidad durante ese tiempo. La dificultad estará en que se dilata la administración de la única dosis que necesitarán hasta principios del año 2022.

La Atención Primaria alerta de una sobrecarga, con la campaña de vacunación, el aumento de pruebas PCR, el trabajo ordinario y las vacaciones del personal.

El ritmo continúa con los recursos que tenemos. El cálculo que habíamos hecho desde el principio de la campaña es la dedicación del 20% del personal de Enfermería. Y se va asumiendo.

¿Hasta cuándo está garantizada la inmunidad de las vacunas?

Es una de las incertidumbres en las que tenemos que manejarnos. Los estudios van intentando afinar esta cuestión, pero aún no se conoce con certeza.

¿Será necesaria una tercera dosis de Pfizer a finales de año?

Se baraja esa posibilidad, pero no sería de una forma generalizada, sino dirigida a grupos concretos.

¿Habrá que repetir la campaña de vacunación todos los años?

Hay una discusión técnica para abordar este tema y fijar cuál puede ser el futuro, pero no es un tema relevante en este momento. La vacuna es una herramienta que nos va a permitir recuperar finalmente la normalidad que conocíamos. Este es el reto que esperamos en los próximos meses.

A los hospitales llegan personas con la pauta completa. ¿Significa que ya no tienen anticuerpos?

Vemos que aproximadamente el 80% de las infecciones se dan en no vacunados. Y los contagios en vacunados, por lo general, cursan como asintomáticos o con sintomatología muy leve.

Han aumentado los casos en las residencias, pese a estar vacunados. ¿Cuál es el motivo?

No hablamos de fallos vacunales, sino de que la vacuna tiene la efectividad que tiene.

La DGA exigirá una prueba PCR a los trabajadores de residencias no vacunados.

Necesitamos que aquellas personas más vulnerables, las que viven en residencias de mayores y de discapacitados, no estén en riesgo. Los trabajadores que no quieren vacunarse deben asegurar cada 72 horas que no tienen infección porque no nos podemos permitir que se produzca una situación de transmisión comunitaria dentro de la residencia, porque la vacunación no es obligatoria.