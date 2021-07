Sergio Beguería, youtuber: “Lo que te hace diferente es lo que te va a dar tu lugar en el mundo”

Como no sabía que era imposible, lo hizo. Esta es la frase que mejor define la vida y trayectoria del joven youtuber zaragozano Sergio Begueria. Tenía 16 años y ya apuntaba maneras cuando, en clase, o en el patio del colegio, se planteaba cuestiones del tipo “¿Qué pasaría si empiezo a organizarme para tener un futuro mejor y dedicarme a lo que de verdad me gusta?”. Claro, que como comúnmente se suele decir, del dicho al hecho hay un trecho, pero Sergio tenía claro que, si quería, podía. Y dicho y hecho.

Vecino del barrio de Miralbueno, donde vive con sus padres, Yolanda y Enrique -ella abogada y él dedicado al sector del transporte- y su hermano, Víctor, estudiante de 5º de Medicina; Sergio reconoce que desde niño siempre tuvo “una gran actitud emprendedora”. “Mis padres siempre nos han inculcado algo fundamental, la libertad de elegir a qué dedicar nuestro tiempo a la hora de forjarnos un futuro, fuera el que fuera”, admite.

Y aunque en un principio su vida iba más encaminada hacia el fútbol, unas lesiones le hicieron cambiar sus planes y le sirvieron para aprender la primera lección de su vida: hay que aprender a adaptarse a lo que viene, como viene. Sin excusas. “Por la recuperación, llegué por accidente al mundo del fitness y me cambió el chip por completo. Me di cuenta de que podía disfrutar del progreso al tiempo que ganaba confianza en mí mismo. Fue un proceso que me resultó muy adictivo”, asegura el joven.

Como joven perteneciente a la generación Z, las redes sociales y sobre todo Youtube han formado y forman parte de su día a día. “Siempre había tenido habilidades comunicativas y se me daba muy bien hablar en público, así que pensé que podría combinar mis pasiones y aptitudes y compartirlo con otros jóvenes del mundo”, relata. Y así, con tan solo 16 años, decidió cuál sería su próximo objetivo, ser youtuber: “Sabía lo que quería, pero no cómo hacerlo, así que simplemente decidí empezar e ir viendo”.

“Recuerdo que uno de mis primeros frenos era enfrentarme al hecho de compartirlo con el mundo, me daba vergüenza que la gente se enterase porque siempre daba risa. Así que le di la vuelta y se lo dije de golpe a todo el mundo. Mi primer problema ya estaba superado”, afirma, entre risas. Ahora tan solo tenía que preocuparse de hacerse un hueco en esta red social que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. ¿Su contenido? Al principio hablaba de influencia positiva, fitness, su rutina, emprendimiento o hacía retos. Sin embargo, hubo un vídeo que marcó un antes y un después en sus contenidos.

El youtuber zaragozano Sergio Beguería. C.I.

Nunca abandones lo que te hace feliz

Fue un vídeo publicado el 22 de enero de 2019, titulado ‘Cómo estoy sacando 2º de bachillerato sin estudiar’. Un título que poco tiene que ver con su contenido real, pero que funcionó. “Ese año es crítico para muchos jóvenes de mi edad. Casi todos los jóvenes dejamos nuestras pasiones por los estudios y perdemos algo a mi juicio fundamental. Lo que verdaderamente nos mueve en la vida”, reflexiona. El zaragozano explicaba cómo había optado por un camino distinto, un camino que incluía su entrenamiento cuatro días a la semana, sus clases de inglés -con las que se pagó su primer equipo de cámara- y, en definitiva, por mantener aquello que le hacía verdaderamente feliz.

Y resultó ser la clave. El vídeo superó las 350.000 visitas y el zaragozano alcanzó los 133.000 suscriptores en su canal. Tan solo en Instagram roza los 40.000 seguidores. Y así nacería un movimiento, ‘Not only a student’, una comunidad de gente que se siente incomprendida pero que comparte esta mentalidad de que ahí afuera tenía que haber algo más. “Es un lugar de encuentro para jóvenes inconformistas que se niegan a seguir con el plan establecido”, prosigue.

“Cuando eres joven alguien te debería aconsejar que jamás abandones aquello que te diferencia de los demás. Lo que te hace diferente es lo que te va a dar tu lugar en el mundo”, destaca.

Eso sí, el joven siempre deja muy claro que su experiencia personal ha de servir de inspiración, pero no de guía. “Cada uno ha de encontrar su camino y su lugar”, destaca. Por ejemplo, él decidió abandonar la carrera de Marketing durante el primer año porque decidió que no era lo que necesitaba en ese momento. “No creo que haya un plan 100% bueno o malo, en ese momento, en mi contexto, era lo que me funcionaba a mí”, admite.

El encanto de la diferencia

También comparte una interesante visión sobre el actual sistema educativo, que tacha de incompleto. “Creo que debería adaptarse más a las distintas realidades que existen. En la vida no solo tienes que ser un buen estudiante. Puedes brillar en muchas otras cosas y es importante que alguien nos recuerde esto sobre todo cuando somos jóvenes y tenemos todo por descubrir”, señala. Eso sí, añade que “el problema no es el sistema en sí, sino la actitud de los adolescentes ante este”.

Pero, ¿y si todo esto falla? Tan solo queda una alternativa posible: seguir. “En mi caso ha salido bien, pero si no hubiera ocurrido, habría esperado un poco y lo habría intentando otra vez”, afirma el joven. Una realidad para la que no todo el mundo está preparado pues, admite, para convivir con la incertidumbre también hay que valer: “Creo firmemente en aquello de que si quieres puedes, y claro que hay una probabilidad de que no salga bien pero el proceso ya va a ser un aprendizaje brutal. El conocimiento y la habilidad suman, pero la actitud multiplica y es la que marca la diferencia. Puedes nacer con talento o no, pero la actitud, en muchos casos, está bajo tu control y, sumarla a la ecuación, es solo responsabilidad tuya”, concluye.