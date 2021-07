CSIF pide que pasen a turno libre las plazas reservadas para discapacitados que no han sido cubiertas en la oposición

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pide que las plazas inicialmente reservadas para personas con discapacidad en la oposición de educación que han quedado desiertas pasen a turno libre. "Así estas plazas no se perderán y se contribuirá a rebajar la alta tasa de interinidad", defienden fuentes sindicales.

El sindicato ha mandado un escrito al consejero con esta petición. Según los resultados provisionales de los exámenes de la oposición que se están conociendo estos días, no se han cubierto las 36 plazas reservadas para personas con discapacidad (de un total de 452 plazas ofertadas en 21 especialidades de Secundaria y Formación Profesional). En otras oposiciones de educación en años anteriores, estas plazas pasaban a turno libre, pero en esta ocasión no se ha hecho por un cambio normativo reciente en Aragón. En otras comunidades sí pasan a turno libre, como en Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla la Mancha o Castilla y León.

“Apoyamos que se reserven plazas para personas con discapacidad y se fomente el empleo de este colectivo. Pero dado que han quedado plazas desiertas, consideramos que es beneficioso que estas plazas reservada pasen a turno libre y puedan ser ocupadas por otros opositores que han aprobado la oposición. Esta medida beneficiará al servicio público y colaborará en la necesidad de rebajar la tasa de interinidad en la Administración. En el sector de Educación la tasa de interinos en Aragón ronda el 32%”, explica Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón.

En las ofertas de empleo público se reserva un cupo no inferior al 5% para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%, de modo que, progresivamente se alcance el 2% del personal total de la Administración, siempre que superen las pruebas selectivas. Recientemente, una modificación legislativa ha añadido que las plazas reservadas que no se cubren pasan a los siguientes procesos selectivos. Pero en el caso de Educación, estas plazas no se pueden acumular (la siguiente oposición será del cuerpo de maestros) y se perderían si no pasan a turno libre.