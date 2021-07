Pedro Herráiz: "No podemos meter el corazón en un congelador"

Deporte es la Eurocopa de fútbol y también los Juegos Olímpicos de Tokio. Y, por supuesto, deporte es educar y vertebrar una esperanza jugando al fútbol sala o al pádel. Eso persigue Pedro Herráiz, delegado en Aragón de la ONG Cooperación Internacional.

Barrio de San Pablo, Zaragoza. ¿Qué hace usted aquí?

Intentar ayudar donde se necesita la ayuda. Un día empecé a callejear por El Gancho, por San Pablo. Había estudiado ADE, tenía un futuro prometedor en la banca…

Este silencio explícito…

Hice un viaje a Bolivia con la ONG. Soy una persona con fe y decidí dedicarme a las personas que han tenido menos oportunidades. Ya había sido voluntario en la ONG, pero decidí implicarme mucho más. Dejé la banca y me introduje en esta historia apasionante. Así nació el proyecto ‘Programa de liderazgo social’.

He paseado con usted por el patio del colegio Santo Domingo. Maravilloso lo que hacen.

El objetivo es catalizar el talento. El colegio Santo Domingo es el único colegio público del barrio de San Pablo. El 90 por ciento de los alumnos son inmigrantes, sobre todo del norte de África, y también de Europa del Este y de Centroamérica. Es evidente el desafío y la oportunidad social. Trabajamos en red con este colegio de Educación Primaria e Infantil.

¿Cómo trabajan?

Nos ayuda Bergner, la Fundación Nemesio Díez, la psicóloga Patricia Ramírez, Ibercaja, el Atlético de Madrid con equipaciones deportivas, Fuencampo y Evair. Somos 50 voluntarios. Seguimos un programa integral de educación no formal. Trabajamos con las tres ‘ces’: ce de cuerpo, de cabeza y de corazón. Cuerpo, a través del deporte, con equipos de fútbol sala y de pádel. Cabeza, con apoyo académico. Y corazón, con actividades de servicio a la comunidad.

Dicen que han creado la Liga de Campeones en el colegio…

Sí: la Liga de Campeones del estudio. Tenemos clasificación y todo.

¿Y trofeo Pichichi?

También: para el que más estudia. Por tener, tenemos hasta GPS.

¿GPS...?

Nuestro GPS es la guía personal de seguimiento del estudio.

La cultura, ascensor social…

Y motor de esperanza. Ya tenemos 80 chavales. Algunos llegaron al proyecto suspendiendo todas las asignaturas. Han evolucionado, no solo con progresos académicos, sino también formales.

Qué maravilla. Y hacerlo aquí, precisamente aquí…

Te encuentras con padres que vienen y te dicen que no pueden pagar el alquiler, que los echan de casa, que no tienen para comer… Con esas carencias, la educación pasa a un segundo término. Y la educación no puede pasar a un segundo término nunca. Es algo fundamental, es la construcción del futuro. También te encuentras con chavales problemáticos, muchachos con adicciones y otros problemas. Algunos han acabado en el reformatorio, pero muchos han evolucionado una barbaridad.

Para conocer el problema, hay que estar en contacto con la gente que sufre el problema.

No podemos meter el corazón en un congelador. Tenemos que acercarnos a las personas que sufren los problemas, chavales que tienen que descubrir que son valiosos, que son capaces de hacer cosas buenas. Acabar Secundaria es esencial. La educación, repito, es fundamental. Y el deporte también ayuda mucho.

Usted está todos los días al pie del cañón.

Entiendo la disponibilidad como estar cuando se te necesita aunque no te venga bien, no cuando te venga bien.

Esa frase me la apunto.

¿Me deja decir tres ‘ces’ más?

Si son tan bonitas como antes…

Ce de cariño, de confianza y de compromiso. Cariño, porque esta gente es importante para nosotros. Confianza, porque tienen lo necesario para triunfar. Y compromiso, porque venimos a exigirles. Hay que mejorar a través de la exigencia. Para nosotros son muy importantes, son el futuro.