Itziar Miranda: "Yo quería ser Audrey Hepburn"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Muy feliz. Viví en diferentes pueblos de Huesca, sobre todo en Estadilla: mi padre era médico rural. Recuerdo el olor a pan recién hecho de la calle de la Almendra, el sonido de los cencerros de las ovejas que tenía que sortear para cruzar de acera, pasar tardes enteras jugando en las eras subiéndonos a los árboles o los baños en el Cinca.

¿Qué le hizo reír por primera vez?

Dos películas: ‘El guateque’ y ‘La quimera del oro’. Ahora esas risas las comparto con mis hijas.

¿Y llorar?

Soy muy llorona. Grandes lagrimones viendo ‘E.T’. y gran drama cuando murió un perro que teníamos.

¿Qué era en el patio del colegio?

Era muy disfrutona y la que proponía mil planes.

¿Se sentía rara, diferente?

Aunque me sentía de allí, no era de Estadilla. Y en los pueblos, si no has nacido allí, eres el forastero. Además mis padres no iban a misa, iban a manifestaciones sociales y mi casa siempre estaba llena de música, libros y escritores… Era una casa diferente. Muy surrealista casi siempre.

¿Algún castigo que le dejara huella?

No me dejaron ir al estreno de ‘Batman’ en Barbastro. Fueron todos los del pueblo menos yo. ¡Aún no la he visto!

¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando no estudiaba?

Correr, patinar, leer, ver pelis, apuntarme a todo lo que se podía: hípica, atletismo, judo, conservatorio (estudié piano). Subir montañas, bañarme, esquiar…

¿Algún complejo que le amargara?

Fui la primera de la clase en tener tetas. Era algo muy incómodo, con lo que me gustaba hacer deporte y, por supuesto, motivo de burla.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gustaba de Estadilla?

Lo que más, la sensación de libertad; lo que menos, que no podías hacer nada sin que te pillaran o hablaran sobre ello.

¿Echa de menos haber hecho algo en su infancia?

Viajar más al extranjero, pero mi padre le tenía pánico a los aviones.

¿Tenía mucha conciencia política?

Muchísima. En mi casa eran socialistas tirando mucho a la izquierda. Y se hablaba mucho de eso. Antes de los 15, ya había leído ‘La república’ de Platón, ‘El príncipe’ de Maquiavelo o ‘El contrato social’ de Rousseau. También libros feministas como ‘Una habitación propia’ o ‘El segundo sexo’.

¿Qué imagen tenía de Felipe González?

Muy buena. Lástima que ahora no pueda decir lo mismo sino todo lo contrario.

¿Era religiosa?

Lo intenté. Le pedí a mis padres que me dejaran hacer la comunión, aunque luego me pasé todo el día como en la peli de ‘El Sur’, pensando que mi padre no iba a aparecer.

¿Qué fobia forjó claramente en esos años?

Soy un poco claustrofóbica porque me quedé encerrada con una amiga y un amigo en el maletero de un coche jugando al escondite.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

No mucho. De mi casa ya hablaban, no había que hacer nada para que eso pasara, y eso te da bastante tranquilidad.

¿La muerte le angustiaba o le provocaba algún tipo de tormento?

Mucho y lo sigue haciendo. Mis tíos murieron en un accidente de coche cuando yo (y su hija) teníamos 4 años. Me marcó mucho. Mi prima fue una hermana para mí a partir de ese momento.

¿Cómo ganó su primer dinero?

Cuidando niños y como azafata patinadora.

¿Hizo alguna locura que le guste recordar?

Hice muchas que no me gustaría recordar, ¡ja, ja, ja!

¿Cuál fue la primera estrella de cine que le fascinó?

Audrey Hepburn en ‘Vacaciones en Roma’. Quería ser como ella.

¿Y la primera persona que, en la vida real, le provocó una emoción inolvidable?

Mi tío Roberto (Miranda).

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

‘El gorila’, cantada por Carbonell. Siempre que venía a casa se la pedía.

¿Qué libros o películas le deslumbraron?

Tantos. Podía ver los números musicales de ‘Cantando bajo la lluvia’ millones de veces; recuerdo sentirme mayor después de leer ‘El banquete de Platón’ y engancharme mucho con ‘Jane Eyre’.

¿Había alguna persona que conociera a la que admirara de un modo especial?

Labordeta y Félix Romeo.

¿Qué personalidad fue para usted una referencia poderosa?

Fernando Fernán-Gómez

¿Quiénes fueron sus grandes amigos o amigas?

Toda mi pandilla. Y mi prima Guayén. Éramos inseparables, lo sabíamos todo la una de la otra, una especie de gemelas (éramos hermanas de leche). La tragedia de la muerte de sus padres forjó un vínculo muy especial y único entre nosotras. También recuerdo a mi hermano como un gran amigo.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

Nuestros padres nos dejaron un legado brutal: nos enseñaron a escuchar sin juzgar, a hablar sin ofender y a observar sin despreciar. Nos enseñaron a pensar y a hacernos preguntas.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Desde pequeña quería ser actriz. Mi madre dirigía una compañía de teatro de aficionados. Además, mi tía Rosa (Vicente) era actriz. Trabajaba en la compañía de Nuria Espert (fue la María en la famosa ‘Yerma’, dirigida por Víctor García) y era un referente muy potente.

¿Hay algún defecto o debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

Soy tozuda y siempre quiero tener razón. Me cuesta dar mi brazo a torcer. También hablo mucho y soy un poco (muy) pesada.

¿Cuál fue su gran alegría? ¿Y la gran tristeza?

Mi primera película. Cuando Álvaro F. Armero me dio el guion de ‘Nada en la nevera’; mi gran tristeza, cuando murió mi padre.

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

A las diez de la noche de un día cualquiera. Toda la familia en el jardín de casa mirando por el telescopio mientras mi padre nos contaba los secretos del universo.