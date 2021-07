La variante delta está ya detrás del 35% de los positivos en Aragón

Hasta un 35% de los nuevos positivos registrados en Aragón corresponderían ya a la variante delta, más transmisible que la británica y a la que se le achaca "una mayor probabilidad de ingreso" y una "ligera disminución" de la eficacia vacunal con dos dosis, "más acusada con una sola", según el Ministerio de Sanidad. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha confirmado es miércoles que de las 178 muestras analizadas, 110 correspondían a la cepa británica, que sigue siendo predominante, y 62 a la anteriormente conocida como cepa india. Según ha apuntado, se están realizando secuenciaciones "en brotes concretos" para determinar su alcance. Lo que está claro, según han explicado lo máximos representantes de Sanidad, es que la transmisión es "comunitaria", de ahí que no se opte por confinamientos perimetrales, sino por reducir aforos y horarios en aquellos espacios en los que podría darse una mayor transmisión.

De acuerdo con el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, "no hay ninguna valoración que indique" que esté produciendo más reinfecciones y aunque hay casos, no representan porcentajes significativos. El problema, ha resaltado, es que hay una parte de la población "no infectada y no protegida", de ahí que haya hecho un llamamiento a vacunarse y se haya decidido adelantar hasta las 8 semanas la segunda dosis de Astrazeneca, una decisión de la que podrían beneficiarse entre 30.000 y 40.000 aragoneses y que cuenta con el 'aval' de la estrategia nacional.

El Departamento ha venido notando, además, una menor adhesión en las últimas cohortes abiertas, circunstancia que achaca a varios factores, como el hecho de que sea verano y sea más difícil 'cuadrar agendas' y los menores porcentajes de vacunación que, tradicionalmente, suelen darse en estos tramos de edad.

El Ejecutivo ha vuelto a hacer un llamamiento a la precaución, ya que, como ha reconocido la propia consejera, no esperaba tener que tomar medidas tan pronto. "Hace una semana estábamos en unos niveles que nos permitían pasar al nivel 1, con unos 150 contagios frente a los 628 que notificaremos hoy", ha expuesto.