Sonia El Hakim: "La emoción se aprecia mejor en la región ocular que en la boca"

Disculpe, me he retrasado unos minutos… ¿Qué puede decir de mí la impuntualidad?

(Ríe) Que eres español. La puntualidad o impuntualidad la estudiamos dentro del canal cronémica, que es el más sujeto a la cultura a la que pertenecemos o en la que nos encontramos. Aunque con la digitalización durante la pandemia he notado una mayor puntualidad debido a las reuniones por videollamada. Pero dentro de eso, España es un país donde el tiempo se concibe más laxo que en otros países de Europa.

Lo del atasco o no encontrar sitio para aparcar ya no cuela...

Tendrá que ser que no va la conexión o que no funciona el enlace.

Si levanto las cejas, ¿qué le puedo estar expresando?

Sorpresa o miedo, pero también la usamos mucho como un ilustrador del discurso, es decir, igual que movemos las manos. Es una forma de subrayar lo que estamos diciendo que ayuda bastante a transmitir el mensaje.

¿Y si cruzo los brazos?

Puede significar un cierre de la comunicación o que te has cansado de tener los brazos hacia abajo. Puede ser una postura de comodidad, de escucha, de frío o para tapar una mancha. Es una falsa creencia que el cruce de brazos sea estar a la defensiva.

¿Está acostumbrada a responder a este tipo de cuestiones?

Es superhabitual y está muy bien que me lo pregunten porque cuando no lo hacen dan por hecho los significados. Parte de mi labor es pedagógica y divulgativa.

Cuenta en su libro que le dicen "¡ah! Tú eres la de los gestos!".

Los gestos solo son una parte de la comunicación no verbal. Este tipo de comunicación tiene cuatro patas y los gestos están dentro de una de ellas. A los analistas se nos conoce por eso pero realmente trabajamos con más factores.

¿Con la pandemia, al llevar media cara oculta, se valora más la expresión gestual y corporal?

La emoción se aprecia mejor en la región ocular que en la boca, que se puede modificar mucho más a voluntad porque estamos acostumbrados desde niños. Lo explican las investigaciones.

"Hola, me dedico a la comunicación no verbal". Cuando dice eso, ¿cómo responde la gente?

Cruza los brazos (ríe). Algunas personas te hacen la broma de «no me voy a mover». Me paso el día haciendo análisis e informes periciales, así que ya solo analizo cuando tengo que trabajar. Lo de «no me analices, no me psicoanalices…» es muy habitual.

Pero usted venía del mundo empresarial, ¿por qué este cambio?

Estuve 18 años dirigiendo empresas de varios sectores y al principio muy bien porque había estudiado Administración y Dirección de Empresas (ADE) y mi familia era empresaria. Pero pasaron muchos meses seguidos en los que cuando me levantaba era más una carga que un placer. Entonces empecé a interesarme por el desarrollo personal y descubrí este mundo maravilloso de comunicación no verbal.

¿Cómo es el interés por esta disciplina?

Suscita bastante. Además, es que está en todas las partes. La utiliza una madre que quiere conectar mejor con sus hijos adolescentes, una abogada que pretende llegar a sus clientes o un médico para entender a sus pacientes. A las formaciones que imparto acuden personas de todo tipo, igual que quien está comprando el libro.

A lo largo de estos años de profesión se habrá topado con más de un aragonés, ¿cómo somos para la comunicación no verbal?

Mi madre es de Zaragoza, por parte de mi marido tengo familia en Aragón y muchos alumnos. Tenéis un acento particular, bonito y musical, lo que se tiene en cuenta al hacer un análisis. Al margen de la retranca, que me encanta.

Nos llaman somardas.

¿Cómo?

Que somos socarrones, sarcásticos, con un humor irónico.

Es que eso es fabuloso. Yo creo que las cosas se terminan cuando se pierde el humor, no cuando se acaba la esperanza.