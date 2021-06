"Es necesario desarrollar el tren entre España y Francia"

¿Qué le sorprende de Aragón?

Este palacio (Aljafería) es espectacular y se nota el peso de la historia. El Reino de Aragón y la historia de las tres religiones se unen a través del Mediterráneo con las demás civilizaciones, las mismas con las que ahora tenemos que buscar soluciones para convivir.

Llegó a Barcelona desde Burdeos, su localidad natal, en septiembre de 2020. ¿Qué evolución ha vivido con la pandemia?

Llegué a Barcelona y casi inmediatamente entramos en una nueva ola de la crisis pandémica. Ha sido bastante complicado y frustrante para un cónsul general porque, con las restricciones de movilidad, se han limitado los viajes en todo el territorio que corresponde a esta jurisdicción, entre Baleares, Aragón y Cataluña. Me he quedado mucho tiempo en Barcelona porque no se podía salir de la comarca. No he podido conocer a la gente y encontrarme con la comunidad francesa. Tenemos gente aquí, como el cónsul Rafael Ledesma, que hace el trabajo del día a día.

¿Ha visitado Aragón en busca de nuevos proyectos de desarrollo?

Quería conocer algo fuera de Barcelona, con dinámicas de territorio distintas y me interesaba conocer Aragón por dentro, con sus grandes desafíos. Quiero ver cómo puedo ser útil para acercar a la Comunidad con la parte francesa a través de la frontera.

Aquí siempre se habla de la reapertura del tren de Canfranc con Francia. ¿Qué opina?

En la cumbre binacional que tuvimos en Montauban (en marzo) los presidentes Macron y Sánchez mostraron su voluntad política para volver a acercarnos y desarrollar infraestructuras de comunicación física y energética. Tenemos un apoyo fuerte del primer ministro Jean Castex, quien ha tomado decisiones para que los viajes en tren sean más fluidos entre los dos países. Ya hay una apertura mayor para reanudar esta relación.

Llegan las elecciones regionales, el domingo en Francia, y el presidente de Nueva Aquitania, Alain Rousset, defiende este proyecto.

Me acuerdo de las discusiones de Alain Rousset y Alain Juppé, las dos grandes cabezas de Aquitania. Insistían en que el tren de alta velocidad TGV que tenemos entre Burdeos y París debía seguir hasta España a través de la costa Atlántica y Toulousse. Creo que llegará con la transición verde de Europa. Es mejor el tren, como con el que he venido desde Barcelona a Zaragoza, para no contaminar.

Las empresas de Aragón viven de la exportación. ¿Habrá que cambiar camiones por trenes?

Este es uno de los giros que debemos dar también en Francia, el del transporte de mercancías sostenible y verde. El tren puede ayudar y estamos trabajando, dentro de los fondos europeos. Hay muchas oportunidades. Es necesario desarrollar el transporte del tren en los dos países.

Un empresario francés propuso el hidrógeno para Aragón.

Tuvimos una reunión con empresas francesas sobre la transición energética y las oportunidades en España. Hay soluciones muy interesantes para Aragón y podemos ofrecer territorio francés para empresas aragonesas.

¿Qué opina de la crisis vivida en la frontera con Marruecos?

Hay una principio de solidaridad europea con España, nuestro socio y amigo de siempre. Debemos buscar una solución con nuestros amigos de Marruecos. Queremos que convenga a los dos países.

El Instituto Francés en Zaragoza tuvo que dar clases por videoconferencia con los 500 alumnos por la covid-19.

Me frustra observar que la cultura francesa fluye hacia España, pero no al revés. Me gustaría abrir puentes con la cultura española y que pase hacia Francia, como en Zaragoza, donde hay una escuela de rap o hip-hop.

España y Francia dependen del turismo, ¿cómo se recuperarán tras la crisis vivida?

El turismo es un sector económico que emplea a mucha gente y permite tener trabajos en lugares muy alejados. Con la crisis, hay que pensar el turismo de otra manera. La gente ha cambiado su forma de viajar. Es un desafío acostumbrarse a esas nuevas tendencias y en Aragón hay un margen de progreso del turismo verde que puede atraer a muchas personas. Zaragoza es una ciudad histórica y con alrededores muy bonitos, como el Pirineo. Hay que defenderlos como lo hacemos con la vida de los pequeños pueblos de Francia, que son nuestra idiosincrasia.

¿Por qué los estudiantes franceses muestran tanto interés por los temas históricos?

No se puede construir una sociedad ni amistad entre dos países sin la memoria histórica.

¿Cómo serán las elecciones regionales en Francia, para las que que dan las encuestas una fuerte subida a la ultraderecha?

Serán los días 20 y 27 de junio. Nuestras sociedades están atravesando una crisis del sistema representativo. Hay que encontrar soluciones. Antes de la pandemia, en Francia vivimos las protestas de los chalecos amarillos y hay que contestar a esa gente de clase media-baja que cuestionaba el sistema de manera desordenado. Necesitan un horizonte y reanudar el sistema social. Antes pensabas que si educabas a tus hijos les iría mejor que a ti, pero esto ya no funciona así. Hay que encontrar soluciones para darles mejores oportunidades a todos y todas.

Los indultos de los presos catalanes se ve de manera diferente en Cataluña y el resto del país. ¿Qué le parece esta polémica?

Es una cosa muy importante para el equilibrio de toda España, peor le corresponde a el país solucionarlo.