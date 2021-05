Arrimadas carga en Zaragoza contra la "humillación" de los indultos del 'procés'

La líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha cargado este lunes en Zaragoza contra la "humillación" que, a su juicio, supone la pretensión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de indultar a los líderes catalanes encarcelados por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. "Que los esté preparando es un insulto y una humillación a España, a todos los españoles y especialmente a los catalanes constitucionalistas que dimos la cara por España en ese golpe de estado", ha dicho antes de acusarle de preparar este privilegio para mantenerse en el poder "a toda costa".

Antes de presidir la reunión de la ejecutiva del partido en Aragón, ha opinado ante los periodistas que el hecho de que un presidente dependa de socios como ERC, Junts y Bildu para seguir gobernando es una "desgracia". "Debemos defender siempre el interés general, que pasa por dar estabilidad, tender la mano y denunciar la vergüenza de dar indultos a cambio de mantenerse en Moncloa", ha resaltado.

Arrimadas ha asegurado que utilizarán todas las vías jurídicas y políticas, tanto nacionales como internacionales, a su alcance para oponerse a lo que ha calificado de "infamia" porque los indultos a los líderes del 'procés', ha añadido, están "fuera de toda lógica" y supone la quiebra de la igualdad con el resto de condenados que no pueden aspirar a un "privilegio". "Es una vergüenza absoluta. No solo han cometido delitos graves, sino que no se arrepienten lo más mínimo y anuncian que lo volverán a hacer. No sé quién se cree Sánchez para revisar una sentencia del Supremo y dar un privilegio a los que atacaron a España", ha lamentado.

De todo lo contrario ha puesto de ejemplo a su partido en Aragón, del que ha destacado su capacidad para gobernar en el Ayuntamiento de Zaragoza en coalición con el PP y, al mismo tiempo, ejercer una "oposición útil" en las Cortes. "Hemos logrado pactar medidas como la ley de simplificación administrativa, que es un ejemplo para toda España", ha aseverado.

Arrimadas ha coincidido con el coordinador en Aragón y vicesecretario general, Daniel Pérez, en valorar la "ilusión renovada" que supone la designación de Javier Puy, actual coordinador de Economía en el Ayuntamiento de Zaragoza, como secretario de Organización tras la renuncia de Ramiro Domínguez, así como la del diputado José Luis Saz al frente de Programas. "Las incorporaciones son de talento y de capacidad, de gente dispuesta a trabajar y entregarse a fondo para ocupar espacios moderados y de centro", ha resaltado Pérez Calvo.