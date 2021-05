Alejandro Egido: el vecino de Pedrola reconocido por sus investigaciones en el campo aeroespacial

Está claro que recibir un reconocimiento de estas características no es algo que ocurra todos los días. El zaragozano Alejandro Egido, que en estos momentos se encuentra de visita por la capital aragonesa tras varios meses sin poder encontrarse con los suyos debido a la pandemia, contaba hace tan solo unos días a HERALDO cómo recibió la noticia del prestigioso reconocimiento que le acaba de otorgar la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), a través de una videoconferencia desde el salón de su casa en Washington DC.

"Estoy muy contento, la verdad es que no me lo esperaba. Me nominó mi jefe y me parece todo un detalle y sobre todo un honor", admite. Nacido en 1983, en Pedrola, jamás tuvo muy claro que quería dedicarse al mundo aeroespacial. Sin embargo, el hecho de compartir largas tardes jugando al baloncesto con su vecino y mentor -como él mismo lo denomina- Ramón Torres -actual jefe de Sentinel-1, uno de los proyectos más importantes de la Agencia Espacial Europea (ESA)-, hizo que, poco a poco, se despertara en él una profunda curiosidad en torno al mundo aeroespacial.

"Yo siempre le decía que me iría con él a trabajar, y así fue", bromea. Tras estudiar en el Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza y cursar el bachillerato tecnológico en su pueblo, Egido se tituló en ingeniería en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, donde terminó la carrera haciendo un año de Erasmus en la Universidad Técnica de Dresde, en Alemania. De allí -por fin- viajaría hasta los Países bajos para disfrutar de una estancia becada en la ESA.

"Éramos básicamente un grupo de 'frikis' haciendo proyectos de investigación para la ESA. Los recuerdo como unos años muy buenos en los que aprendí muchísimo"

"En 2007 empecé a trabajar en una empresa pequeña de investigación en Barcelona, llamada Starlab. Éramos básicamente un grupo de 'frikis' haciendo proyectos de investigación para la ESA. Los recuerdo como unos años muy buenos en los que aprendí muchísimo", relata. Y allí sería donde empezaría a investigar en el campo de la interacción de las ondas electromagnéticas con la superficie de la tierra, concretamente en la estimación del oleaje y la humedad del suelo a partir de señales GPS; tema en el cual desarrolló su tesis doctoral en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Precisamente, uno de esos proyectos abordaba el asunto de la determinación del nivel del mar desde satélites, un dato fundamental a la hora de calcular fenómenos como el calentamiento global de manera mucho más rápida y segura: "Estos satélites, llamados altímetros, son hornos microondas del tamaño de un autobús pequeño, que embarcan un radar -parecidos a los de tráfico, pero mucho más potentes- y otra serie de instrumentos capaces de medir la altura de la superficie con una precisión de unos pocos centímetros".

¿Y en qué se traduce esto? Como explica el investigador, se trata de un proceso que permite medir factores como el aumento del nivel del mar, el deshielo de los casquetes polares, la cantidad de hielo marino o el nivel de los ríos y lagos, entre otras muchas aplicaciones.

"Gracias a esos proyectos, en 2014, la NOAA me hizo una oferta para unirme a su Laboratorio de Altimetría Satelital, situado cerca de Washington DC. Y aquí me vine 2015", explica el zaragozano, que lleva desde entonces investigando nuevas técnicas de procesado de datos de altímetros de última generación, lo que se conoce como altímetros de radar de apertura sintética (SAR). "En 2016 desarrollé, junto con otro colega del grupo, una nueva técnica de procesado de datos que mejora de forma dramática la resolución y la precisión de la medida", añade.

"Mi abuelo siempre me decía "¡No rebles!" ... y en eso estamos"

Los resultados de esta investigación se publicarían un año después, en 2017, alcanzando una gran repercusión en la comunidad científica. Fue ésta la que le convertiría en valedor del prestigioso premio David Johnson 2020, que cada año otorga la NOAA. Un premio que todavía no le han podido entregar, debido a la crisis sanitaria.

"Nos han cambiado la fecha un par de veces, aunque esperan poder hacer un acto antes de que acabe el año", explica Egido. Un año -el de la pandemia- que también ha sido extremadamente duro al otro lado del charco. Además, en su caso, la alegría del anuncio del premio se vio empañada por el fallecimiento de su abuelo debido a la covid-19. "Vivirlo desde lejos y sin poder salir de aquí ha sido muy duro", reconoce.

¿Volver?

Además, asegura que la gestión de la crisis sanitaria se ha vivido de manera muy distinta en ambos países -España y Estados Unidos-. "Aquí no vivimos un confinamiento estricto como el que habéis tenido en España. Aunque los comercios estaban cerrados, en todo momento podías salir de casa, lo cual lo hizo mucho más llevadero. Por suerte, aquí en Washington la gente se tomó muy en serio las medidas desde el principio, con gran responsabilidad de la ciudadanía, aunque esto no ha sido así en todas las partes de EE. UU.", admite.

Sin embargo, a pesar de sentirse muy a gusto y cómodo en la ciudad estadounidense, Egido admite que le encantaría volver a casa, o, al menos, a Europa, en un futuro no muy lejano. Además, reconoce que lleva sus raíces, sobre todo a Pedrola, siempre presente. "Qué te voy a decir. Es mi casa, donde me he criado y donde está mi gente, mi familia, mis amigos de toda la vida… Y donde nació la curiosidad por este mundo que hoy se ha convertido en mi profesión", explica. Las raíces, a pesar de la distancia, son una constante en su vida: "Mi abuelo siempre me decía "¡No rebles!" ... y en eso estamos", concluye.