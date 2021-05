Aragón recibirá como máximo a otros 20 menores inmigrantes no acompañados

El Gobierno de Aragón acogerá a un máximo de 20 menores extranjeros no acompañados o solos (menas), dentro de los acuerdos que rigen con el Gobierno central, que es quien ostenta la gestión en esta situación. Una cifra que confirmaron este martes desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Ejecutivo autonómico. No obstante, aclararon que la decisión sobre este cupo es anterior a la crisis humanitaria que se está sufriendo desde principios de esta semana en Ceuta con la entrada masiva de migrantes.

Con la llegada de pateras a Canarias el pasado marzo, tras meses de cierta estabilidad, ya se empezó a plantear con el Ejecutivo central el número de menores que podía recibir cada territorio. Fuentes de Ciudadanía y Servicios Sociales aclararon que hasta el momento no se ha recibido ninguna petición de ayuda por parte del Gobierno central ante la entrada de miles de personas por los espigones fronterizos con Marruecos. Además, reiteraron el "espíritu solidario y de acogida" de Aragón, así como la necesidad de que estos menores lleguen a la Comunidad "con la financiación suficiente por parte del Estado para garantizar la atención que merecen".

Según el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, solo el lunes habría entrado en la ciudad autónoma unos 1.500 menores tanto solos como acompañados. Una cifra que rebatió el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que no está determinado el número de niños y jóvenes menores de 18 años que había entre las más de 6.000 personas que accedieron.

A finales de diciembre de 2020 había registrados en España un total de 9.020 menas, según datos oficiales difundidos por Europa Press. Hasta ahora, las comunidades autónomas que acogían a mayor número eran Andalucía, con 2.507; Canarias, con 1.849, más unos 300 menores más que se encontraban pendientes de registrar; y Cataluña, con 1.168. Les seguían Melilla (798), Ceuta (496), Comunidad Valenciana (473) País Vasco (471) y Madrid (356).

Descenso de un 57,5%

En el caso de Aragón, el informe de Menores de 2020 del Justicia de Aragón muestra un importante descenso de un 57,5% en el acogimiento de menas. Lo reflejan las guardas provisionales ejercidas como primera medida de protección que se aplican por la administración a su llegada y que pasaron de 360 en 2019 a 153 en 2020.

A ello han contribuido, según este dosier, las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia, pero otras medidas adoptadas por la administración, como el acuerdo entre algunas comunidades de devolver a aquellas personas ya tuteladas a la que ejercía su tutela y la activación de un mecanismo de determinación de mayoría de edad más preciso.

El Justicia defiende que se podrían acoger a entre 300 y 400

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, defendió este martes que la Comunidad debería acoger a entre 300 y 400 menores extranjeros no acompañados, teniendo en cuenta el número que hay en España y los que podrían estar llegando en la masiva entrada por Ceuta desde el lunes. Dolado, que hizo estas manifestaciones en una entrevista concedida a Aragón Radio, denunció que no se ha hecho "una distribución proporcional y solidaria" entre todas las comunidades autónomas. "Creo que el principio de solidaridad entre todo el Estado tiene que primar", dijo. Además, aseguró que estos jóvenes no suponen un problema desde el punto de vista de la justicia. "Lo que ocurre es que cuando hay un tema delictivo se asocia a menas, pero la realidad estadística demuestra que eso no es así", concluyó.