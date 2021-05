Educación aprueba el calendario escolar y pone fecha al comienzo del próximo curso en Aragón

El Departamento de Educación ha presentado en la Mesa Sectorial de este miércoles 5 de mayo el calendario escolar para los cursos 2021-2022 y 2022-2023, según ha informado en una nota de prensa el sindicato CGT. Los periodos lectivos suman un día más, hasta los 177 días, y según se quejan desde el sindicato, los trimestres están muy descompensados en cuanto a periodos no lectivos.

Entre las novedades del calendario escolar, tal y como explica CGT, los cursos comenzarán el 8 de septiembre y finalizarán el 22 y 23 de junio respectivamente por lo que los días lectivos pasan de 176 a 177, uno por encima de lo mínimo que marca la LOMLOE, y unos periodos de descanso y vacacionales muy descompensados con un tercer trimestre de fin de curso sin prácticamente descansos.

Desde CGT se han posicionado en contra de este calendario basándose en criterios pedagógicos; el rendimiento escolar está directamente relacionado con unos periodos de descanso equilibrados y racionalizados algo que no ocurre con esta propuesta. “Son ya dos las Comunidades Autónomas que han establecido un calendario pedagógico, Asturias y Cantabria. En Aragón hay una resolución del Consejo Escolar que apuesta por un calendario pedagógico algo que desde el Departamento no se asume. Un calendario escolar se tiene que basar en criterios pedagógicos y no religiosos” afirma Kike García, representante de CGT en la Mesa Sectorial de Educación

Desde el sindicato aseguran que el alumnado español tiene una carga lectiva mayor que la media de la Unión Europea y la OCDE, lo mismo que la carga laboral docente, en especial en Aragón donde aún no se ha abordado la reducción de horario lectivo de los y las docentes.

La propuesta de calendario para los dos próximos cursos ha sido rechazado de manera unánime por las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial que han exigido un calendario pedagógico.