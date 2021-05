Aprender y conoixer l'aragonés: as partes d'o cuerpo

El cuerpo humano forma parte del aprendizaje de todas las lenguas por ser un vocabulario cercano y de uso muy habitual. Además, permite en los cursos de primaria jugar con el dibujo y plantear actividades combinadas de Plástica y Lengua. En cursos superiores, es un vocabulario base para trabajar los campos léxicos de las emociones, sentimientos, sensaciones y los verbos de movimiento. Os presentamos aquí un breve léxico del cuerpo humano en aragonés y unas frase de uso.

Vocabulario

Bariella: mandíbula.

Boforón: culo.

Caixals: muelas.

Catirons: colmillos.

Cellas: cejas.

Cerras: melena.

Chenullo / chonillo / rodeta: rodilla.

Clavillars: tobillos.

Cuixa: cadera.

Didos: dedos.

Dient: diente.

Frent: frente.

Garganchón: garganta.

Garras: piernas.

Ixalla: axila.

Labios: labios.

Luenga: lengua.

Maniquiello: muñeca del brazo.

Mans: manos.

Meligo / melico: ombligo.

Nineta: pupila del ojo.

Orellas: orejas.

Pancha / champa: tripa.

Peito: pecho.

Pelo: pelo, cabello.

Piet / peu: culo.

Pulsos: sienes.

Ranera: zona lumbar.

Seco a garra: espinilla.

Tozuelo / cabeza: cabeza.

Uellos: ojos.

Uembros: hombros.

Algunos usos contextualizados

Le pudiban es peus. Le olían mal los pies.

¡Qué uellos tan poliu tiene ixa misacha! Qué ojos tan bonitos tiene esa chica.

Me fa ma un caixal, me quedaré escaixalau. Me duele una muela, me quedaré desdentado.

T’ixarranarás, te fará mal a ranera. Te derrengarás, te dolerá la zona lumbar.

Dirección: Heraldo Escolar y Estudio de Filología Aragonesa. Coordinación: Fernando Romanos Hernando, profesor de universidad y de instituto.

Apúntate a la newsletter de Heraldo Escolar y recibe todos los jueves en tu correo experiencias en las aulas, educación emocional para familias, libros, ciencia, TICs, entrevistas y mucho, mucho más...