Javier Lambán reconoce que le "vendría bien" poder decretar toques de queda si decae el estado de alarma

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha insistido este martes en que, en el caso de que el 9 de mayo decaiga el Estado de Alarma, la Comunidad, gracias a la Ley 3/20202, está en mejores condiciones que el resto para poder afrontar el control de la pandemia. Con la norma autonómica, las únicas restricciones que no podría aplicar son el confinamiento autonómico y el toque de queda. Y es esta última limitación la única que le preocupa. Lambán ha reconocido, de hecho, que decretar toque de queda "sería una medida que nos vendría muy bien después del 9 de mayo". Pues el fin de esta restricción de movilidad nocturna es algo que "todas las comunidades se están planteado como un problema".

Se ha mostrado "razonablemente optimista" el barón aragonés respecto a que esta quinta ola remita, "no cause estragos", aunque no descarta que se tengan que seguir tomando medidas.

También se ha referido Lambán a las ayudas de la hostelería, para recordar que es un proyecto que "no tiene marcha atrás". Ha lamentado, no obstante, que esté "permanente ensombrecido" por las cuestiones que plantea el Ayuntamiento de Zaragoza, al que ha solicitado que realice un "acto de respeto" a los demás consistorios" y, sobre todo, "un acto de apoyo a la hostelería y el turismo". "Esto puedo decir sin ánimo de generar una nueva polémica", ha asegurado.

Devolución del IVA de 2017

Respecto a la devolución de los 80 millones de euros que corresponderían a Aragón del IVA devengado de diciembre de 2017, Lambán ha explicado que la Comunidad remitirá un requerimiento al Gobierno y, si no se admite, "presentará el recurso correspondiente".

Sobre las elecciones en la Comunidad de Madrid, solo ha deseado "que haya un Gobierno" y que la vida política "se relaje, se normalice y deje de marearnos con espectáculos que son estomagantes y perturbadores".