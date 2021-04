Ábalos: "Hay que analizar los regionales con la DGA, para ser eficiente el tren debe tener ocupación"

Aragón dejará de pagar los trenes al no ser de su competencia. ¿Renfe lo asumirá o los usuarios se quedarán sin servicio?

Ya asumimos algunos servicios que antes financiaba Aragón, el esfuerzo presupuestario es manifiesto. Además, hay que tener presente que los servicios intracomunitarios son competencia exclusiva autonómica.

Financia servicios que exceden el ámbito de Aragón.

Hay que analizar los tráficos y abordar con la DGA las obligaciones de servicio público. El tren, para que sea eficiente, debe tener un grado de ocupación relevante.

¿Puede garantizar la reapertura de la línea internacional de Canfranc para 2025?

Es un poco osado confirmar esa fecha, aunque los trabajos se están ejecutando en plazo.

¿Qué fecha no sería osada?

Es preferible dar fechas cuando nos aproximemos y veamos la luz al final del túnel, porque han generado tanta incertidumbre y tanta desconfianza... Además, en este caso se depende también de Francia. No sé si aportaría algo.

Sí, certidumbre.

Ahora hay un convencimiento con todas las administraciones de que no hay una marcha atrás. Este proyecto está encarrilado y eso es lo importante.

¿La Travesía Central está entre en las prioridades del Gobierno?

Entre nuestras prioridades está mejorar todas las comunicaciones con Europa y, máxime, si es por ferrocarril. La TCPestá incluida en la red global de la Red Transeuropea, con horizonte 2050 y participamos en la finalización de los estudios 2016-2020 y lo seguiremos haciendo durante la prórroga de cinco años decidida por la agrupación europea que los impulsa.

La adaptación de la línea de Teruel estará en dos años, pero hay que invertir otros 1.350 millones para la alta velocidad. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar?

Me remito a lo dicho, no seré yo quien fije plazos irreales y sin fundamento científico. La realidad es que hemos retomado el estudio informativo entre Zaragoza y Teruel, que estaba parado cuando llegamos, y ahora vamos a adjudicar el estudio entre Teruel y Sagunto, con tráfico mixto y paradas a determinar. Esto es lo real.

¿Y para conectar en el mismo corredor con Logroño y Pamplona? De la Serna lo prometía para 2023, pero no hay ni proyectos.

Me alegra que haga esta referencia porque no he parado de sufrir esta discordancia, algo que he procurado no reproducir, manteniéndome fiel a la realidad de las actuaciones. Y la realidad es que, a propuesta de La Rioja, suscribimos un protocolo para mejorar las prestaciones de su línea convencional hasta Logroño, de forma que mejoren los tiempos de viaje hasta Zaragoza. En Navarra continuamos desarrollando el trazado de alta velocidad, pendiente de definición en Castejón y Pamplona hasta que aprobemos los estudios informativos en redacción.

En año y medio acabará el desdoblamiento de la autovía de Logroño tras 16 años de trámites y obras. ¿El mismo ritmo cabe esperar para llegar hasta Castellón?

Debemos valorar el gran avance realizado en seguridad y tiempos de recorrido. Hace dos años pusimos en servicio, tras invertir 70 millones, el acondicionamiento entre Ráfales y el límite de Castellón y estamos ejecutando el del puerto del Querol por 42 millones. La ley de movilidad que estamos ultimando nos permitirá enmarcar los nuevos desarrollos viarios en el escenario de desarrollo sostenible que nos fija la UE.

Este eje viario es una de sus prioridades, pero solo en Aragón requiere 600 millones, siete veces el presupuesto ministerial para esta Comunidad. ¿Qué margen de maniobra hay para acelerar su construcción?

Para obra nueva contamos con mil millones al año, de los cuales están comprometidos el 90% con actuaciones anteriores, muchas de ellas de Aragón. Las restricciones son evidentes, esta autovía es una prioridad, pero los recursos no caen del cielo. Lo importante es no detenernos.

¿Y para acabar las vías rápidas del Pirineo, la A-23 y la A-21?

Hemos puesto en servicio tres tramos de la A-23 que han supuesto una inversión de casi 300 millones. Somos sensibles a la necesidad de completar este corredor y, por ello, seguimos trabajando en la redacción del último tramo, para poder someterlo a información pública cuanto antes. Con respecto a la A-21 hemos terminado otros dos tramos y estamos estudiando posibles vías que permitan ejecutar los pendientes con la aceptación mayoritaria de la ciudadanía.

Teruel tiene otras tres autovías pendientes de proyecto. ¿Qué cabe esperar de su Ministerio en esta legislatura?

Seguimos trabajando en su planificación e invertimos en el mantenimiento, como es el caso de la nacional entre Monreal del Campo y Alcolea del Pinar.