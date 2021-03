Adiós a la inolvidable pasión por la ganadería de ovino de Francisco Marcén

En la última entrevista que realicé a Francisco Marcén en junio de 2019, el exdirector general del Grupo Pastores explicaba que la salud le obligaba a hacer un impás, pero aseguraba que iba a continuar muy de cerca los vaivenes del sector ovino, "al que pienso volver en cuanto me den el alta médica". No pudo ser. El pasado miércoles, 24 de marzo, la enfermedad se llevaba a los 65 años al histórico dirigente de la mayor cooperativa de ovino aragonesa y una de las más grandes de Europa, esa que ayudó a crear pero también a crecer, a innovar, a diversificar o a internacionalizar.

Firme defensor del cooperativismo, Paco, como era conocido, era pura pasión por el sector ovino, al que defendió con vehemencia en las más altas esferas de Aragón, pero también en Madrid y en Bruselas. Era un hombre de altura -y no solamente por su estatura-, que no cejó en su empeño por mejorar la calidad de vida de los ganaderos. Y sabía de lo que hablaba, no porque lo hubiera aprendido en los despachos o lo hubiera escuchado de otros, sino por ese primigenio oficio de pastor del que siempre se sintió más que orgulloso, que exhibió y le acompañó en sus intervenciones, en sus entrevistas, en sus discursos o en sus numerosos artículos. Así lo recordaba cuando recogió el merecido premio que le otorgó HERALDO DEL CAMPO, un galardón que se estrenó en 2019. Ahí quiso reconocer su implicación con el sector agroalimentario. Al alzar el galardón, Paco recordó cómo en 1979, al terminar el servicio militar, pudo cumplir "su sueño", que no era otro que montar su propia ganadería de ovino.

Ahí empezó una trayectoria que le llevó al liderazgo con el que defendió e impulsó durante más de 40 años al sector de sus amores. Lo prueba su extenso currículum. En 1981, Marcén, junto con otros 19 ganaderos, decidió crear Carne Aragón, la cooperativa que plantó la semilla de lo que hoy es Pastores Grupo Cooperativo, que nació como tal en el año 2001 de la fusión de Carne Aragón y Cooperativa Ganadera de Teruel. Porque entonces y hasta ahora, Paco ya sabía que las cooperativas podían funcionar como la mejor de las empresas, pero también estaba convencido de que debían de ganar dimensión.

Durante 36 años -entre 1983 a 2019- ocupó la dirección general del grupo alimentario, en el que fue la pieza clave de su crecimiento, apostando por la diferenciación, por el Ternasco de Aragón, por la exportación, por la innovación y por la promoción.

Grupo Pastores no fue el único altavoz con el que demostró su pasión y entrega por el ovino. Ocupó durante una década la presidencia de este sector Cooperativas Agroalimentarias de España y en esos años su presencia fue constante en Bruselas, como miembro del comité consultivo de ovino y caprino de la Unión Europea.

Si querido y respetado era en Aragón, no lo fue menos en el ámbito nacional. Marcén abanderó la creación de la Interprofesional del ovino y caprino de España, Interovic, que presidió de 2015 a 2019 y en la que impulsó el modelo de financiación que ha permitido a todo el sector acometer juntos grandes campañas de promoción del cordero nacional, impensables hace tan solo unos pocos años. Una fructífera labor a la que Interovic quiso reconocer con un guiño que Paco recordaba siempre con una sonrisa llega de orgullo. Y es que justo cuando Marcén dejaba la presidencia, la interprofesional le rendía su particular homenaje presentando en Madrid el ‘Paquito’, un bocadillo de cordero.

Por todos estos logros -y otros muchos más- el sector agroalimentario en general y el ovino en particular no olvidará a Paco Marcén. Siempre estará presente aunque haya tenido que decirle adiós.